Il tente de voler une télévision au Aldi : un an de prison pour sa 12e condamnation

La caissière pousse des cris pour attirer l’attention sur les agissements du client. Une femme, elle aussi membre du personnel, intervient. Elle chutera et sera blessée au poignet avec une incapacité de plus de quatre mois.

Lors de l’audience correctionnelle nivelloise du 10 février dernier à laquelle le prévenu ne comparaît pas, l’avocate demandera la désignation d’un expert qui serait chargé de déposer un rapport établissant la hauteur du préjudice pour lequel elle sollicite un dommage provisionnel de 5 000 €.

Quant à la caissière, elle est à ce point traumatisée qu’elle n’est toujours pas capable de reprendre son travail.

L’organe du parquet balaya d’un revers de toge l’affirmation du client selon lequel il s’est senti "humilié et oppressé". Son casier porte onze condamnations. Une douzième, d’un an de prison ferme, vient de tomber. Elle s’accompagne de l’obligation de payer un euro provisionnel à la caissière et les 5 000 € demandés à titre provisionnel pour sa collègue. Le tribunal a chargé un expert d’examiner la victime et il attendra ses conclusions avant de se prononcer définitivement sur le préjudice à lui octroyer.

Quant au prévenu, qui était présent lors de la lecture du jugement, il dispose de 30 jours pour décider de faire ou non opposition à ce jugement.