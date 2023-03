Menaçant les écoliers, un cèdre de l’école Saint-Pie X devrait être abattu à Ottignies

Lors des fortes chutes de neige d’il y a deux semaines, une grosse branche de l’arbre est tombée dans la cour. Et en trois ans, c’est la troisième fois que cela arrive. "Ce n’est pas avec gaieté de cœur que nous avons introduit cette demande. C’est un très bel arbre qui est là depuis la création de l’école, soit une soixantaine d’années, indique le directeur de Saint-Pie X, Éric Xhonneux. L’arbre supporte mal le réchauffement climatique. Et il faut savoir que ses branches ne plient pas mais se cassent. Soyons très clairs, jusqu’à présent, nous avons eu de la chance qu’il n’y avait personne dans la cour quand des branches sont tombées. On ne parle pas de petites branches. Il y a deux semaines, si une personne l’avait reçue sur la tête, elle ne serait plus là pour en parler. Face à cette répétition d’événements, que faire ? En termes de sécurité et vu qu’il se trouve dans la cour, nous n’avons pas d’autres choix que de l’abattre."

Tout le monde n’est pas favorable à l’abattage

Ce qui attriste certains. "C’est un très bel arbre. Je comprends qu’il faille veiller à la sécurité des enfants, mais j’ai un peu peur que le collège communal autorise l’abattage sans même que l’état du cèdre soit vérifié, témoigne un parent d’enfants de l’école qui nous a contactés. À tout le moins, ne faudrait-il pas procéder à une étude sanitaire de l’arbre ?"

Il revient en effet au collège communal d’autoriser ou non l’abattage du cèdre. La décision devrait tomber lors de sa réunion de ce jeudi 23 mars. "C’est vrai que cet arbre est beau et qu’il est dommage de devoir l’abattre. Mais il faut d’abord penser à la sécurité des enfants", soutient l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir).

Le tronc sera transformé en totem

De son côté, le directeur de l’école précise aussi que le tronc du cèdre sera conservé pour le transformer en totem. "En outre, on va replanter un arbre. Ce ne sera pas un cèdre, mais un platane plus résistant face au réchauffement climatique."