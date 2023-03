7 toboggans, 7 balançoires, tourniquet et tyrolienne... le Bois des Rêves, le “Central park” du Brabant wallon, accueille sa nouvelle plaine de jeux

Isabelle Evrard (à droite) et Tanguy Stuckens (MR), Président du Collège provincial (au centre), aussi heureux que les enfants d’inaugurer la nouvelle plaine de jeux ©ennio cameriere

Le “Joyau” du Brabant wallon

Le thème n’est pas laissé au hasard. Le plan architectural de la plaine a été construit en tenant compte de la zone boisée environnante, de l’étang à proximité et profite aussi de l’espace de brasserie juste à côté. Une véritable porte de visite, comme le souligne la députée provinciale Evrard : “Le Bois des Rêves est un véritable ambassadeur du Brabant wallon. Pour valoriser ses qualités, son potentiel et répondre aux enjeux touristiques actuels, le Collège provincial a décidé d’investir dans son domaine et de réfléchir à une version relookée avec un plan d’investissement ambitieux et responsable”. Elle rappelle, entre autres, que le Bois des Rêves est une carte postale avec ses 67 hectares de potentiel environnemental et touristique.

Si l’accent est mis sur le lien avec les alentours, il l’est aussi en ce qui concerne les PMR. Un accès en pente douce rejoint le centre de la plaine et peut donc être emprunté facilement par les chaises roulantes et les landaus. Des jeux sont également pensés spécifiquement pour s’adapter aux différents types de handicaps.

Un élément pourtant contraste avec la nature environnante : les voies ferrées juste derrière la plaine. Mais si le passage des trains atténue les rires des enfants, ce n’est que pour un temps. En effet, plusieurs dizaines d’arbres ont été plantés tout du long. À terme, les arbres camoufleront la vue et diminueront le bruit propre au chemin de fer.

Un projet plus large

La plaine de jeux du Bois des rêves n’est que la première partie d’un plus large projet. La Région wallonne va subventionner à hauteur de 1,2 million d’euros la construction d’un minigolf et d’un spray park en lieu et place de la trop coûteuse piscine fermée en 2019. Le projet final avoisinera les 2 millions d’euros. Et il ne faudra pas être trop patient pour profiter des nouvelles activités du Bois des Rêves : les deux activités devraient ouvrir lors des beaux jours de 2024.