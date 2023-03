Demande de permis déposée pour le projet immobilier de biotech à Wavre Nord

À la suite de sa prédécesseure Françoise Pigeolet, l’actuelle bourgmestre Anne Masson a décidé de poursuivre le projet imaginé avec l’acquéreur du terrain, le promoteur BVI.EU. spécialisé dans le développement de gros projets immobiliers commerciaux et de parcs d’affaires de ce type. Notons que c’est déjà pour ce partenaire que la Ville avait opté il y a sept ans, lors du développement de son projet au zoning Sud, face à Walibi. La phase 2 est en cours d’achèvement.

"Ce terrain est exceptionnel et le projet proposé ici est emblématique pour le parc d’activités de Wavre Nord. Nous le soutenons à 100%", a déclaré la bourgmestre hier, lors de la présentation publique du projet. Elle a également précisé que la question de l’accès à Wavre Nord, n’était pas un problème et que la circulation pour s’y rendre était fluide la plupart du temps.

Depuis un an, le projet s’est affiné et a été rebaptisé "Quantum Biospace". On parle désormais d’un hub immobilier destiné à accueillir des entreprises des domaines des biotechs, digitechs, et autres start-up innovantes dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le constat des experts est que ces domaines font bon ménage. Les chercheurs en biotech pouvant s’appuyer sur l’intelligence artificielle et profiter de l’apport des big data (données numériques massives, NDLR) ont plus de chance de réussite dans leurs recherches. Faire cohabiter des travailleurs de ces différents domaines sur un même site, un hub, est donc économiquement bénéfique, d’autant que tout sera conçu, ici, pour faire naître des synergies.

Un hôtel, un restaurant, et le Domaine du Blé

"Cette solution immobilière offrira de nouvelles perspectives pour les chercheurs, les entrepreneurs et les acteurs industriels", a commenté Geoffroy Dumonceau, de BVI.EU tout en spécifiant que si le projet se déploie sur 18 hectares, les bâtiments n’occuperont que 23% au sol. Un parking de près de 1 000 places sera également construit en deux phases.

Le site, sur lequel 450 arbres seront replantés, se découpe en trois pôles: dans le premier, cinq bâtiments pour la recherche et le développement, reliés entre eux par des passerelles, ainsi qu’un centre de conférence de 150 places ; le deuxième pôle est le plus vaste et prévoit des bâtiments pour la commercialisation et la production ; le troisième est un pôle de services incluant un hôtel de 59 chambres avec piscine extérieure et un restaurant de 80 couverts. C’est aussi là que sera relogé le bar – club Le Domaine du Blé, actuellement situé à Louvranges mais qui en sera chassé par la nouvelle clinique Saint-Pierre, également en projet. L’arrivée de l’établissement est incluse dans la demande de permis d’urbanisme déposée le 10 mars dernier.