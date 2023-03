Dernières opérations pour le chantier de réaménagement entre Wavre et Chaumont-Gistoux, chaussée de Huy – N243

Il sera par contre impossible de prendre la nationale dans l’autre sens, en direction de Perwez. Pour se rendre dans cette direction, il faudra donc prendre la sortie d’avant en direction de Vieusart. Les usagers devront alors suivre le chemin de Vieusart, pour rejoindre les rues de la Fenneraie, puis Louvranges, Brocsous et la rue du Village avant d’arriver rue des Quatre carrés qui se termine au carrefour du même nom. Quant aux poids lourds, ils devront emprunter la déviation via la N25 et l’E411.

Une bande de circulation maintenue entre le carrefour des Quatre carrés et la N25 vers Wavre. ©DR

Ce chantier sur la N243, chaussée de Huy a débuté en mars 2021. Il s’agit d’un chantier au budget de 3 millions d’euros financé à 2,9 millions d’euros par la Sofico. Le reste est amené par l’Opérateur des transports de Wallonie pour la réalisation de 10 quais de bus. En ce qui concerne le chantier en lui-même, le revêtement a été refait en profondeur dans les deux sens de circulation entre le rond-point des Quatre singes à Wavre et l’Intermarché de Chaumont-Gistoux. La piste cyclable a été remise à neuf et deux carrefours ont été élargis dans les deux sens : chemin du Tout-Vent et celui des Quatre Carrés.