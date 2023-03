Incendie sur le site de l'entreprise métallurgique Armasteel, dans le zoning nord de Wavre

Un immeuble voisin a été évacué, par mesure de précaution, le temps de l'intervention des secouristes qui s'est terminée vers 7h30. L'entreprise wavrienne sinistrée est spécialisée dans la découpe sur mesure, le pliage, la préfabrication et la mise en place d'armatures métalliques pour les travaux de construction d'infrastructures générales, portuaires et ferroviaires notamment. Ancienne filiale d'ArcelorMittal, la société Armasteel est un leader du marché pour le renforcement du béton armé pour les routes. Elle constitue également un centre de compétences pour la production de tiges filetées et la fourniture de raccords mécaniques en acier.