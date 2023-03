Les écoles communales de Lasne innovent et instaurent des cours de numérique

Cela peut sembler surréaliste dans une école primaire, pourtant enseigner les bases du codage et les particularités techniques et pratiques d’un ordinateur, c’est le pari des écoles communales d’Ohain, Plancenoit et Maransart.

C’est dans cette dernière qu’un premier cours de numérique a été mis en place, en janvier de l’année dernière. Réservés aux élèves de la 4e à la 6e primaire, par groupe d’environs dix élèves, les cours de numérique sont dispensés par Frédéric Monnoye.

Ce professeur spécialisé dans l’informatique apprend aux élèves, une fois par semaine, à décrypter le langage informatique. Si le projet s’installe progressivement dans les deux autres écoles de la commune, c’est en raison du succès qu’il remporte.

Pour Samuel, 13 ans, élève de 6e primaire les cours de numérique sont très utiles: "On apprend à coder et puis même à réaliser des dessins animés, avec une méthode comme celle de Minecraft. C’est vraiment trop chouette d’avoir un cours comme ça", confie le jeune homme.

Grâce à l’association des parents de l’école de Maransart, 27 chromebook ont pu être achetés. Mais c’est en remportant l’appel à projet "École Numérique" que l’école communale a pu investir dans des cartes microbit, des télévisions interactives, des batteries et des câbles USB.

"On veut sensibiliser les enfants à la protection de leur identité numérique"

Partant du constat que la société ne cesse de se digitaliser, prenant dès lors une place de plus en plus importante dans notre quotidien, le Pouvoir Organisateur des écoles communales de Lasne a décidé d’agir. Avec la crise sanitaire récente et l’enseignement hybride qui en a découlé, il était devenu impossible, selon eux, de faire fi de la montée en puissance de ce nouvel outil dans la vie des enfants.

À l’initiative de ce projet, on retrouve Virginie Poncelet, échevin de l’enseignement à Lasne. "Pour moi, c’est important de sensibiliser les enfants à la protection de leur identité numérique, mais aussi de leur faire comprendre le langage qui est utilisé derrière les appareils qu’ils manipulent au quotidien", affirme-t-elle.

Ce mardi 21 mars, deux élèves se sont joints au cours de numérique, à savoir Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation et Sophie Keymolen, Députée Provinciale en charge de l’Informatique et de la Transition numérique. Les deux politiques ont été invités à découvrir un cours de numérique de cinquante minutes. En voyant les élèves passionnés par le cours, c’est une révélation pour Mathieu Michel: "Il faut réussir à développer cette formule à la fois plus moderne et innovante dans d’autres écoles de Belgique"

Par ailleurs, selon lui, commencer si tôt permettrait de déconstruire la question de genre qui se cache derrière le numérique et mènerait à plus d’égalité.