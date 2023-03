Pourquoi les réfugiés ne pourront pas venir apprendre le français à la ferme de l’abbaye de Villers-la-Ville

La responsable de l’ASBL, Bénédicte van Cutsem, pensait avoir trouvé l’endroit idéal où organiser ces cours: les locaux qui étaient occupés par l’école Nespa à la Ferme de l’Abbaye de Villers-la-Ville sont désormais inoccupés mais toujours récemment aménagés. Une demande a donc été adressée à la Région wallonne pour louer les lieux.

Mais l’ASBL a reçu une réponse négative. La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue (MR), a en effet répondu qu’il n’était pas envisageable d’accueillir une nouvelle association sur le site "en raison des projets en cours sur le site de l’abbaye de Villers-la-Ville".

Pour l’administration, "les activités envisagées, à savoir la mise en place d’un parcours d’intégration complet aux primo-arrivants en zone rurale, impliquent une concertation entre l’ASBL et les autorités communales", ajoute la ministre De Bue.

Et cela étonne les responsables de l’ASBL en cours de constitution: "Je ne comprends pas pourquoi nous aurions dû prendre contact avec la Commune, avance Bénédicte van Cutsem . Du coup, je ne peux pas m’empêcher de me demander si la Commune n’est pas intervenue pour pousser la ministre à refuser. Est-ce parce que je suis présidente de la section locale des Engagés ?"

"On me donne des pouvoirs que je n’ai pas"

Le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton (MR), coupe court à ces spéculations: "Voilà qu’on me donne des pouvoirs que je n’ai pas. Non, je ne suis pas intervenu. C’est une propriété régionale. La Commune n’a pas d’avis à donner à ce sujet. On ne nous l’a d’ailleurs pas demandé."

"Quand c’est scolaire, on est beaucoup plus tolérant que lorsqu’il s’agit de réfugiés"

Bénédicte van Cutsem n’en conserve pas moins un sentiment de frustration. Le député André Antoine (Les Engagés) a fait part du sien à la ministre De Bue en commission du parlement wallon: "Je ne peux que m’étonner, parce que Nespa ne remplissait pas toutes les conditions non plus. Il y avait déjà des difficultés techniques. Un tout nouveau pouvoir organisateur venait de commencer, sans même que l’on soit sûr qu’il y ait des élèves à la rentrée. Il y a donc, me semble-t-il, le sentiment d’une approche à double vitesse. Quand c’est scolaire, on est évidemment beaucoup plus tolérant que lorsqu’il s’agit d’un parcours d’intégration."

Pas du tout, rétorque Valérie De Bue: "Il ne s’agit pas de remettre en cause la philosophie ou le bien-fondé du projet qu’entend développer l’ASBL Intégrale BW. Pour le moment, mes services se concentrent d’abord sur les aménagements des abords de l’abbaye, pour permettre de renforcer l’attractivité du site".

Valérie De Bue l’avait fait savoir dans son courrier à l’ASBL Intégrale Brabant wallon, "en tant que ministre du Tourisme, je me concentre sur le renforcement de l’attractivité touristique et la valorisation du patrimoine de Villers-la-Ville."

La future ASBL Intégrale BW va donc devoir trouver ailleurs un endroit où organiser ses activités. "C’est vraiment dommage car le lieu est idéal pour des réfugiés à qui il n’est actuellement pas proposé de suivre ces parcours d’intégration dans cette zone rurale."