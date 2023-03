Wavre: vers un retour de la circulation à double sens dans la rue du Pont du Christ

C’est principalement grâce à l’enquête menée auprès de 841 riverains et usagers du centre en 2022, que le collège a pu mesurer le sentiment majoritairement négatif à l’encontre de ce sens unique (73%). Des citoyens ont également précisé qu’il vaudrait mieux revoir le plan de circulation dans sa globalité.

Les commerçants ont également été sondés et sont assez partagés. Sur 21, une courte majorité de 14 a souhaité le retour à une rue à deux sens. Leurs arguments ? Une perte de visibilité impactant l’attractivité de la ville ; la fatigue des clients à chercher à revenir dans le centre ; et les difficultés d’approche pour les camions de livraison.

A contrario, de son côté, le Gracq Wavre représentant les cyclistes, a rendu un avis favorable au maintien du sens unique. Des raisons de sécurité pour les cyclistes circulant dans les deux sens sont invoquées. Le Gracq souhaite même que le sens unique soit étendu jusqu’au Quai aux huîtres. La CCATM a rendu un avis semblable. Quant à la Police, elle ne voit pas d’objection à l’aménagement actuel.

Retour aux habitudes

En conclusion, mettant en balance avantages et inconvénients, ainsi que les différents avis recueillis, le collège a décidé de trancher en faveur de l’abrogation du sens unique limité, même s’il va dans le sens de l’objectif d’un centre-ville plus apaisé (diminution de la charge de trafic globale). Les inconvénients prennent le pas. Les voici:

– report de trafic dans des voiries inadaptées et plus résidentielles telles que la Courte rue des Fontaines, la rue de Nivelles, etc.

– difficulté à rejoindre la place Bosch

– la "Rocade du centre-ville" est embouteillée et ne joue dès lors pas son rôle, c’est-à-dire qu’elle ne permet pas de passer, dans un laps de temps raisonnable, d’un côté à l’autre du centre-ville. En cause, la fermeture répétée des passages à niveau, la saturation du carrefour du Fin bec en heures de pointe, etc.

Le collège propose donc de revenir au double sens. La mesure devrait être adoptée majorité contre opposition lors du conseil communal du mardi 28 mars. Elle ne sera effective que quelques semaines plus tard, lorsque tous les signaux de circulation contraires auront été enlevés.