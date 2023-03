Bierges: une clôture pour empêcher les routiers d’uriner dans les jardins

"Depuis quatre ans, les deux aires de repos situées de part et d’autre de la E411, à hauteur de Bierges, sont en travaux de rénovation. Bien que le chantier ne soit pas terminé, de nombreux chauffeurs y transitent et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains ne respectent pas les lieux. Déchets jetés en pleine nature, présence de rats, chauffeurs qui viennent faire leurs besoins dans le champ en face des jardins des riverains, etc.", a détaillé Olivier Maroy, reprochant au ministre de ne pas répondre aux demandes de la Ville de Wavre qui le pressait d’agir.

"Il est inexact de prétendre que rien n’a été fait et la Ville de Wavre a été tenue informée des mesures prises et en cours, a rétorqué le ministre. À la suite de la demande de la Ville, le SPW Mobilité et Infrastructures a demandé offre pour installer une clôture entre le parking poids lourds et le quartier du Clos des Éclaireurs. L’offre est à l’analyse des prix et la commande devrait pouvoir être confirmée sous peu. En attendant la pose de cette clôture, la fréquence des nettoyages de la zone a été augmentée."

Le ministre Henry est persuadé que la fin prochaine des travaux permettra aussi d’améliorer la situation: "Les installations terminées seront beaucoup plus attractives qu’elles ne le sont actuellement, puisque le nombre de places de parking orientées vers les installations sera fortement augmenté. On ne sera cependant jamais à l’abri de comportements inciviques que seules les autorités de police peuvent réprimander".