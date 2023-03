Le Relais social lance le premier dispositif d’hébergement d’urgence pour sans-abri en Brabant wallon

Comme expliqué en janvier dernier, ce n’est pas un abri de nuit, mais un projet qui se veut novateur dans l’accueil de ce public fragilisé et correspondant "davantage aux besoins du territoire".

L’expérience pilote est menée en collaboration avec les CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre et Nivelles qui mettent à disposition un total de cinq hébergements pouvant accueillir entre huit et onze personnes. Il y a un appartement trois chambres permettant d’accueillir trois personnes isolées à Nivelles, deux appartements, dont un d’une chambre mais pouvant accueillir un couple, et un autre de deux chambres, pouvant accueillir une famille de quatre personnes, à Ottignies-Louvain-la-Neuve et deux conteneurs pouvant accueillir deux personnes isolées à Wavre.

"Briser le cycle de l’urgence"

"L’objectif est de pouvoir proposer un endroit où les personnes sans logement peuvent se poser et entreprendre des démarches sociales en vue d’une réinsertion et ainsi “briser” le cycle de l’urgence", précise le Relais social.

L’hébergement est gratuit pendant 7 jours mais les bénéficiaires peuvent rester plus longtemps (6 mois maximum), moyennant une indemnité financière. "Tout au long de l’hébergement, les équipes du Relais social, en collaboration avec les acteurs de terrain, accompagnent les personnes dans la réalisation de démarches et aident à la création de liens. Cet accompagnement fait partie inhérente du projet."

Le Relais social sait toutefois que "la solution proposée ne va pas répondre à l’ensemble des demandes d’hébergement sur le territoire, mais elle s’insérera dans le panel de solutions existantes (maison d’accueil, logement d’urgence et de transit des CPAS)."

Ce dispositif sera évalué et est appelé à évoluer. Le Relais social souhaite qu’à terme, le nombre de places soit augmenté afin "de couvrir un territoire plus large", y compris des communes plus rurales.

Depuis 2016, un décret wallon impose la présence d’au moins un abri de nuit par province. Divers projets ont été proposés en Brabant wallon, sans jamais aboutir. Pour sortir de l’impasse, le Relais social a été créé fin 2021. Ce dernier lance maintenant le premier dispositif d’hébergement d’urgence.