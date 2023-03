L’équipe DéFI est au complet en Brabant wallon

"De Nivelles à Rixensart en passant par Lasne, La Hulpe et Chaumont-Gistoux, nos élus DéFI dans l’opposition travaillent de manière constructive et sont vigilants quant aux projets proposés par les majorités, indique la présidente de DéFI Brabant wallon, Véronique Vandegoor. En tout état de cause, DéFI est et restera une alternative responsable et constructive autant dans la majorité que dans l’opposition. Avec le vent en poupe dans les récents sondages, le travail de maillage commune par commune continue à être mené par l’ensemble des militants, membres et élus."

Ainsi, la mobilité, l’économie, le cadre de vie (logement et urbanisme), la sécurité et la bonne gouvernance seront au centre des travaux thématiques pour 2024. Pour Sébastien Willems, également Président de DéFI Jeunes Wallonie, "il est très important de travailler sur les thématiques de l’environnement et de l’accès au logement".

Et Véronique Vandegoor de rajouter: "À partir des axes thématiques élaborés par les membres du parti, nous nous concentrons dès aujourd’hui sur les préoccupations des Brabançons et Brabançonnes pour établir un programme régional, provincial et communal avec des propositions concrètes. Une campagne de communication sera menée pour informer les citoyens des différentes communes des idées mais aussi du travail des élus DéFI".

Un bureau au complet

Lors de cette réunion, le Comité a élu à l’unanimité Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau, à la vice-présidence de DéFI Brabant wallon.

Le bureau de DéFI Brabant wallon est ainsi au complet: lors de l’AG de janvier, Véronique Vandegoor de Nivelles et Sébastien Willems de Braine-le-Château et avaient été élus respectivement présidente et vice-président. Luc D’Hondt et Josiane Conrardy, tous deux conseillers provinciaux sont également membres de droit du bureau DéFI BW.

Le nouveau vice-président Pascal Goergen de conclure: "Après ces étapes des élections internes, avec toutes les équipes, nous pouvons dès aujourd’hui nous remettre au travail. Le Brabant wallon est une terre d’avenir, une terre d’opportunités. Il faut que cela reste ainsi et surtout éviter une surenchère urbanistique. Il faut travailler sur la mobilité intra brabançonne mais également la mobilité vers Bruxelles. Au niveau économique, nous devrons mettre l’accent autant sur nos fleurons brabançons que sur nos PME, startups et autres indépendants. En d’autres termes, il y a du pain sur la planche".