Travaux RER à Nivelles: des nuisances et l’avenue de la Gare fermée une semaine

Les travaux pour préparer la mise à quatre voies et donc l’arrivée du RER à Nivelles connaitront une nouvelle phase d’activités intenses. En effet, du samedi 1er avril au dimanche 9 avril, aucun train ne pourra circuler entre la gare de Nielles et celle de Bruxelles-Midi, et un service de bus sera mis en place. Notamment parce qu’infrabel finalisera la pose du nouveau pont à la hauteur de la chaussée de Bruxelles, avec aussi la démolition de l’ancien ouvrage d’art.