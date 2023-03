Une étude pour de nouveaux logements sociaux au quartier des Agaces à Rebecq

Du coup, le Roman Païs a demandé à la commune de Rebecq de prendre en charge financièrement une partie de l’élaboration du schéma d’orientation local (SOL). La partie qui correspond à cet acteur. Demande acceptée.

"Nous posons un acte politique en acceptant de verser cet argent au Roman Païs pour l’étude du schéma d’orientation local et du rapport d’incidences environnementales, a affirmé Marino Marchetti, président du CPAS de Rebecq. Nous avons voté en octobre 2018 une déclaration de politique générale du logement pour 2019-2014, avec le paragraphe suivant: la commune soutiendra la création de logements sociaux par les habitations du Roman Païs à Quenast, à proximité de la cité des Agaces."

Au début du processus

La majorité souhaite une extension du quartier existant, afin d’augmenter l’offre de logements publics sur la parcelle appartenant à la société du Roman Païs. "L’étude du SOL sert à déterminer comment on va aménager le territoire: le type de logements, les voiries intérieures, etc. On est au début du processus."

Du côté d’Écolo, on craignait de voir le bois du Chenois être raboté. "C’est un domaine privé, il restera intact."

Les propos du président du CPAS ont été confirmés par la bourgmestre, Patricia Venturelli. "Nous devons mener l’étude sur l’ensemble de la Zone d’aménagement Communal Concerté (ZACC) du Chenois, qui représente plus de 10 hectares. Mais seule une partie est considérée comme urbanisable."

L’étude doit en effet prendre en compte le contexte et donc les terrains voisins.

"Comme ça a été dit, c’est un choix politique qui ne date pas d’hier, est intervenu Dimitri Legasse, en tant que chef de file du groupe Union. On en faisait déjà référence dans le schéma de structure voté en 2011. Notre commune accueille ceux qui ne sont pas en mesure d’acquérir un bien. Nous faisons le choix de contribuer aux frais, environ 20 000 euros, pour la construction de 40 ou 50 logements potentiels, qui seront construits sur fonds régionaux et non communaux, sur un terrain qui ne nous appartient pas. Cet investissement est donc marginal."

Tous ont évoqué les difficultés financières rencontrées par une partie de la population, ce qui justifie encore davantage le projet évoqué il a plus de dix ans. Un accent devra être mis sur la mixité sociale et donc des habitations diversifiées.

Angélique Di Paola (Écolo) a toutefois souligné que des logements dans le quartier des Agaces étaient "de véritables passoires énergétiques".

La rénovation des biens et la construction font partie de deux budgets différents, a répondu Marino Marchetti. L’un n’empêcherait donc pas l’autre. "Un nouveau plan va d’ailleurs voir le jour pour améliorer considérablement la performance énergétique de ces habitations."