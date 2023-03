Unité de biométhanisation à Virginal : le Brabant wallon ne produit pas assez de déchets organiques

Lors du dernier conseil communal d’Ittre, Ferdiand Jolly (IC, minorité), a interrogé le collège sur l’incinérateur de Virginal. "J’ai été interpellé par plusieurs personnes qui me demandent des informations concernant l’incinérateur et le projet de biométhanisation. Il n’y a malheureusement plus de réunion du comité d’accompagnement à ce sujet. Aussi, aimerais-je savoir ce qu’il en est ?"