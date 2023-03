Ottignies-Louvain-la-Neuve sacrifie la rubrique "décès" sur l'autel du RGPD dans son bulletin communal

"On voulait conserver cette rubrique “décès”, mais notre déléguée à la protection des données a consulté le SPF Intérieur, compétent quant à l’utilisation des données issues du registre de la population. Il en est revenu un refus catégorique, à cause du RGPD (NDLR: le règlement général sur la protection des données) . On ne peut utiliser les données du registre de la population pour annoncer le décès des personnes de notre commune, regrette l’échevin ottintois de l’Information et éditeur responsable du bulletin communal, Abdel Ben El Mostapha. Pour les mariages et les naissances, ça ne pose pas de problème puisqu’on demande l’autorisation aux couples mariés et aux parents. On pourrait la demander à la personne qui vient déclarer un décès. Mais représente-t-elle tous les membres de la famille du défunt ? On ne sait pas si tous souhaiteraient voir l’annonce dans le bulletin communal. On ne prend donc aucun risque et on ne publie plus la rubrique “décès”."

En Brabant wallon, on s’aperçoit que les pratiques divergent d’une commune à l’autre. Ainsi, on ne retrouve pas ou plus de "carnet familial" ou "d’état civil" (naissances, mariages, décès) à Wavre ( Bonjour Wavre) ou Chaumont-Gistoux ( L’Amalgame), par exemple.

Dans d’autres communes, comme Jodoigne, les lecteurs de Vivre à Jodoigne sont informés que "suite à la mise en application du règlement général sur la protection des données, les parents et jeunes mariés devront donner leur accord pour apparaître dans la liste des naissances et des mariages de cette rubrique". Aucun mot en ce qui concerne les décès mais dans les bulletins communaux que nous avons trouvés sur le site web communal, on ne trouve aucune annonce de décès.

Le même type d’avertissement a été inséré dans Nos 3 villages, à Ittre. Par contre, on y retrouve la rubrique "décès".

Certaines Communes demandent l’autorisation

À Nivelles, l’état civil reprenant les naissances, mariages et décès figurent aussi bel et bien dans le bulletin communal Gens de Nivelles.

Sur le site web de la Ville, la procédure est précisée. "Lorsque vous vous rendez au service État civil, vous devez compléter les documents ad hoc pour votre mariage. À ce moment-là, il vous est possible de cocher ou non la case correspondant à l’acceptation de la publication de votre mariage dans le bulletin communal.

Tout enfant né à Nivelles doit être déclaré à l’administration communale de Nivelles. Lors de cette déclaration, il vous sera demandé votre accord pour la publication. Si votre enfant est né ailleurs, vous pouvez contacter le service État civil afin que le nom soit publié.

Tout décès ayant eu lieu à Nivelles doit être déclaré à l’administration communale de Nivelles. Le nom du défunt sera d’office publié sauf si vous en faites la demande au service État civil. Si vous souhaitez que le nom d’un habitant nivellois décédé en dehors de Nivelles paraisse dans le bulletin communal, vous pouvez contacter le service État civil afin que le nom soit publié."

À Beauvechain, le bulletin communal reprend l’état civil complet, en deuxième page même. Il est précisé que "les informations sont fournies dans le respect de la réglementation du RGPD en vigueur".

"On sent que les habitants sont attachés à cette rubrique"

"Nous demandons toujours l’autorisation avant de publier ces informations, souligne la bourgmestre de Beauvechain, Carole Ghiot. Quand une personne vient déclarer un décès, par exemple, elle peut signer un document autorisant la publication. Beauvechain est une commune rurale et on sent que les habitants sont attachés à cette rubrique."

À Rixensart aussi, le "carnet de famille" est complet. Dans le règlement du Rix’Info approuvé le 30 mars 2022 au conseil communal, il est stipulé que "la rubrique “carnet de famille” reprend les naissances, mariages, décès, jubilaires et centenaires dans la commune (selon le respect du RGPD)".

Mais qu’en dit l’Autorité de protection des données (APD), l’organe de contrôle indépendant chargé de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel ?

"Le RGPD ne s’applique pas aux personnes décédées mais…"

L’APD nous répond d’emblée qu’elle ne s’exprime pas sur des cas concrets en dehors du cadre d’un dossier officiel. Elle nous rappelle toutefois quelques principes généraux.

"Le RGPD et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ne s’appliquent pas aux personnes décédées.

On entend par “donnée à caractère personnel” toute donnée apportant des informations sur une personne en vie. En principe, les données concernant les personnes décédées ne sont donc pas protégées par le RGPD.

Attention cependant que les données d’une personne décédée peuvent bénéficier d’une protection en vertu d’une autre réglementation. Par exemple: le droit fondamental au respect de la vie privée repris à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (NDLR: toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance) et à l’article 22 de la Constitution (NDLR: chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi) .

En outre, il ne faut pas non plus oublier que des données d’une personne décédée peuvent également contenir des informations personnelles d’autres personnes (qui elles sont toujours vivantes), comme des membres de la famille ou des proches. Le RGPD s’appliquera alors bien à ces données dans la mesure où elles peuvent être considérées comme des données à caractère personnel relatives à des membres de la famille ou à des proches encore en vie."

On l’aura compris, la réglementation en la matière n’est pas limpide !