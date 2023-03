Trafic de cocaïne qui inonda le Brabant wallon: quand la substitute du procureur bouillonne...

Fin des plaidoiries dans le volumineux dossier de trafic de cocaïne qui inonda le Brabant wallon du 28 février au 18 novembre 2021. Il est à la fois imposant par l’importance de la cocaïne déversée dans la province, le nombre de prévenus (quinze, tous domiciliés à Bruxelles) et les confiscations demandées (400 000 €). "Et on est très loin de la réalité", précise la substitute Stéphanie Bonté.