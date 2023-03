Un collectif de chercheurs mène une action surprise pour le climat à Louvain-la-Neuve : " il faut que des décisions soient prises au niveau politique"

Le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour de l'année où les ressources renouvelables sont épuisées par la production et la consommation, interviendra la semaine prochaine en Belgique et en juillet au niveau mondial, l'empreinte écologique faible des pays les plus pauvres compensant celle des pays les plus riches. Les membres du collectif évoquent aussi, pour expliquer le moment choisi pour cette action, la remise du dernier rapport de synthèse du GIEC, qui confirme la gravité des dérèglements climatiques et pointe des objectifs trop peu ambitieux pour produire des améliorations significatives.

"Nous en avons marre de travailler tous les jours sur ces sujets, d'écrire des articles scientifiques, de travailler sur des modèles qui ne sont pas pris en compte par les responsables politiques", indiquent les membres du collectif. "C'est le sens de cette action symbolique: afficher le savoir qui vient de nos labos, en espérant à présent des actions fortes. Pour de jeunes chercheurs comme nous, en matière de climat et d'environnement, la perspective de passer des années à confirmer, reconfirmer, re-reconfirmer des modèles catastrophiques n'est pas très réjouissante... On espère pouvoir, enfin, étudier des améliorations. Mais pour cela, il faut que des décisions soient prises au niveau politique".

Les activistes précisent que leur action de "désobéissance civile" de vendredi matin, réalisée sans concertation avec les autorités universitaires, n'est pas dirigée contre l'UCLouvain qui agit déjà beaucoup à son niveau, mais vise bien à demander des actions significatives au monde politique.