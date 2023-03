Le journaliste de la RTBF, Hervé Gilbert, était à la présentation de cet événement au cours duquel 9 trophées ont été remis.

Après un mot de reconnaissance du bourgmestre de la commune, Jean-Jacques Mathy, lui-même très actif dans la course à pied, Michaël Dombret, échevin des sports, ouvrait le bal, devant les regards attentifs d'une bonne centaine de personnes, rappelant au passage que la commune avait injecté pas moins de 200.000 euros pour financer plusieurs projets dont notamment la rénovation du hall sportif et la construction d'infrastructures à l'Alliance huppaytoise, club de football de la commune. Sans oublier de préciser que d'autres projets sont en cours.

Equipe de l'année: MF Shaab

La première récompense était celle de l'équipe de l'année. C'est une équipe de mini-foot, le MF Shaab, qui a raflé ce premier prix. Son équipe A, active en 3ème nationale est montée d'un échelon en terminant à la 2ème place. Une superbe progression pour ce club qui a démarré il y a 10 ans en 5ème provinciale. Aujourd'hui, l'équipe A du MF Shaab joue encore la tête en division 2 et son équipe B est en passe de monter en P3, elle qui vient de monter en P4.

Axel Delvaux, président du club, était heureux de recevoir la reconnaissance de la commune: "En tant que président, c’est un honneur de recevoir ce mérite sportif pour les 10 ans de notre club. On essaye de grandir d’année en année, avec les amis de toujours. Notre équipe en 2e nationale peut encore essayer d’accrocher quelque chose sur cette fin de saison, tandis que notre équipe B est quasi championne en p4, et est d’office assurée de jouer en 3e provincial la saison prochaine. Cela fait 10 ans qu’on travaille sur ce petit club familial qu’on a créé avec mon frère Kevin Delvaux, et on est fier d’être là où nous sommes aujourd’hui".

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Club de l’année: l'Alliance huppaytoise

C'est le club de football de l'Alliance huppaytoise qui a été reconnu meilleur club de l'année. Lui qui compte 300 membres reste un club familial et est en pleine ascension.

Charles Notté, son président, espère pouvoir encore développer son école de jeunes dans les années à venir. "Si on pouvait avoir 300 jeunes ce serait formidable. Merci à la commune pour ces belles infrastructures", commentait-il au micro d'Hervé Gilbert.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Espoir de l’année - Caroline Cristofoli

La jeune athlète Caroline Cristofoli a remporté le titre d'Espoir de l'année. Elle compte déjà pluiseurs lignes à son palmarès et a notamment battu le record de Nafissatou Thiam sur 150m haies. Inspirée par sa grand-mère, elle cartonne chez les cadettes et est promise à un bel avenir.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Reconnaissance sportive : Francis Pierre

Au cours de cette soirée, la commune de Ramillies tenait à mettre à l'honneur un bénévole, actif depuis de longues années dans son club. Francis Pierre, qui compte déjà plus de 50 ans d’investissement a l’Alliance Huppaytoise, a été élu Reconnaissance sportive de l'année.

Une très belle façon de tirer un trait sur une longue et belle carrière. "C’est la fin d’une carrière. J’ai formé de très bons jeunes dont certains qui sont récemment partis et évoluent désormais à Saint-Trond, Eupen ou Tirlemont", savourait-il.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Après une démonstration de Ju-Jitsu, la commune mettait à l'honneur le Volley Loisirs, une équipe d'amis qui se réunissent les vendredi soir depuis 25 ans pour pratiquer leur loisir ensemble.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Prix du jury - Basket Club Ramillies

La remise des trophées reprenait avec le prix du jury, octroyé au club de basket de Ramillies. Ce club, fondé en 2021 après la crise du Covid, rassemble déjà 90 membres. Maxime Bouchat, expliquait comment il a créé ce club: "J’ai été surpris qu’il n'y ait pas de basket dans la commune. Je voulais créer un club mais il y a eu le Covid. Et puis, les travaux du hall ont commencé. On a commencé a quelques uns et puis via les réseaux sociaux on a eu de plus en plus de monde. On aura 9 équipes l’an prochain aussi bien des adultes que des enfants", confiait-il fièrement.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Prix du fair-play: Roller Hockey

Le prix du fair-play a été remis par le Panathlon Wallonie-Bruxelles. C'est non pas un trophée comme tous les autres que club de Roller Hockey a réçu mais un vrai relais comme celui que se passent les athlètes lors d'une course relais. Il symbolise la transmission des valeurs du sport.

Le président du club de roller Hockey était très touché de recevoir ce prix: "Ce prix a beaucoup d’importance. On transmet un message important. C’est un écrin pour notre sport. Depuis qu’on est arrivés ici, on a été hyper bien accueillis. On a voulu développer la jeunesse. S'il y a beaucoup de contacts ? Non, ce sport est similaire au hockey sur glace mais il se joue avec des rollers et il n'y a pas de contacts. On touche un public qui est content de venir nous voir. Et ça fait plaisir pour nos jeunes", confie-t-il.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Sportives de l’année - Manon et Charlotte Colinet (natation)

La commune n'a pas pu départager Manon et Charlotte Colinet, des soeurs jumelles qui excellent dans la natation. Toutes deux ont commencé il y a dix ans à raison d'une séance par semaine. Elles s'entrainent désormais 6x 2H30 par semaine. Elles ont remporté de nombreuses médailles et ont brillé aux championnats francophones de Belgique. Cette année, les championnats nationaux de Belgique seront leur objectif. Elles partiront cet été en stage pour préparer cette compétition.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Cœur de cœur de l’échevin : John Coenen (Tir à l'arc handisport)

L'échevin des sports, Michaël Dombret a remis le prix de l'échevin à John Coenen, qui dans son fauteuil roulant, a fait preuve de persévérance dans son sport et dans son quotidien. Un exemple qui force le respect.

Il racontait son histoire: "Il y a 4 ans j’ai eu un accident qui m’a brisé la nuque et je suis donc dans ma chaise pour le reste de la vie. Ce n’est pas la fin de ma vie mais c’est une autre vie. Il ne faut pas se laisser aller. J’ai décidé de me mettre au tir à l’arc. Je voulais me lancer un défi adapté à mon handicap".

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Avant de remercier Serge, président du Cardinal Mercier Archery Club, qui a mis en place de nombreuses choses afin que John Coenen puisse exercer sa passion. "Je voudrais remercier Serge, président du club de tir à l’arc, qui a adapté plein d’équipements pour me permettre de tirer. Grâce à eux, on n'est pas exclus mais inclus. Je suis content d’être ici pour faire passer ce message. Il y a moyen de faire du sport pour tout le monde", relatait-il.

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Désormais, John Coenen va se consacrer aux compétitions au niveau national voire européen. "Et dans un coin de ma tête, j'ai Los Angeles 2028 comme objectif", dit-il plein d'ambitions lui qui veut également oeuvrer à Ramillies pour intégrer des personnes handicapées dans des pratiques sportives.

Trophée du mérite sportif - Baptiste Vanderbeke (karting)

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

Baptiste Vanderbeke est assurément un crack du karting. 1er de sa catégorie et en pôles aux 24 heures de Spa-Francorchamps, ce Ramillois est aussi N°1 Belge en E-Kart. Il représentera d'ailleurs la Belgique en avril à Göteborg.

Il était très heureux d'être mis à l'honneur, lui qui a reçu le titre de Mérite sportif de la commune. Tombé dans le karting par hasard, il nous raconte sa folle ascension: "J’étais en vacances et on voulait juste faire une activité pour s’amuser. On a fait un karting et ça m’a beaucoup plu. A mon retour en Belgique, j’ai continué. Et on s’est rendu compte que je pouvais performer. Donc on a continué", résumait-il très humblement.

Le jeune homme, actif en séniors, se présentera à la Fun Cup, une course bien connue pour les amateurs des quatre roues. "C’est une des catégories les plus abordables de la voiture mais c’est déjà un honneur pour moi de rouler en Fun Cup".

Et quand on lui demandait quels étaient ses objectifs à long terme, Baptiste ne pouvait s'empêcher de rêver: "Mon premier rêve c’est de faire de l’endurance et aussi d’arriver en Formule E. C’est l’avenir du sport automobile". Tout en gardant la tête bien sur les épaules: "Mais je veux d’abord continuer à évoluer, et ce le plus possible".

Mérite sportif Commune Ramillies ©B. Pi.

La commune de Ramillies aura donc bien réussi sa mise à l'honneur, qui s'est poursuivie par une petite fête tout en musique, pour les amateurs de 3ème mi-temps...