Economie circulaire: des facilitateurs pour favoriser et encadrer les symbioses industrielles entre entreprises

Les déchets d’une entreprise deviennent de la matière première pour une autre

La première, namuroise, vient du secteur agroalimentaire et le second, liégeois habitant à Mons, est issu du milieu bancaire. Tous deux ont suivi une formation de facilitateur en économie circulaire. Ils ont été engagés en début d’année.

"C’est un projet pilote de 2 ans, explique Amélie Gosset. Notre mission est de mettre en place cette symbiose industrielle avec des actions pour favoriser l’économie circulaire, de créer des liens entre les entreprises d’un même territoire pour diminuer l’impact environnemental."

Et un des moyens pour réduire cet impact, c’est optimiser et valoriser les flux de matières et d’énergie utilisés ou produits. Cela signifie, par exemple, que les déchets d’une entreprise deviennent de la matière première pour une autre, que la chaleur produite par l’activité d’une entreprise génère de l’énergie pour une autre.

La notion d’économie circulaire s’oppose à celle d’économie linéaire où, pour faire bref, les matières premières utilisées finissent par devenir et rester des déchets.

Pour Amélie et Olivier, "on change d’angle de vue" et le premier défi est de sensibiliser les entreprises: "Soit on retrouve une fibre environnementale chez les entrepreneurs, soit on les touche par la fibre économique car cette nouvelle logique permet des économies d’échelle, expliquent-ils. En effet, l’économie circulaire offre une série d’avantages. Elle allonge la durée de vie des biens, transforme les déchets en nouvelles ressources, ce qui réduit les coûts comme la meilleure maîtrise des chaînes d’approvisionnement. Tout cela entraîne une plus grande résilience des entreprises face aux crises car il faut réfléchir maintenant à ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et il ne faut pas réfléchir seul mais réfléchir ensemble."

Des avantages économiques et environnementaux mais aussi de la création d’emplois

Réfléchir à un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins avec des avantages qui ne sont pas qu’économiques et environnementaux: "Ils sont aussi sociétaux. Ça bénéficie aux gens qui travaillent dans l’entreprise mais aussi à la société en général. Et en plus, c’est prouvé, cela crée des emplois."

La symbiose industrielle est déjà bien implantée en France et au Québec. "Et surtout au Danemark, où l’écologie industrielle a fait son apparition dès la fin des années 50 au siècle dernier avec l’écoparc de Kalundborg."

Ici en Belgique, des entreprises le font déjà sans vraiment le savoir "et ce n’est pas toujours optimisé. des entreprises viendront d’ailleurs témoigner de leurs expériences lors de la prochaine " Quinzaine de l’économie circulaire " du lundi 22 mai au vendredi 2 juin prochain."

En Brabant wallon, les facilitateurs vont s’attaquer en premier lieu aux entreprises des secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires, à Namur, c’est le secteur de la construction qui fera l’objet de la mission et en Luxembourg, les secteurs du bois et de l’eau.

"On ne ferme pas la porte aux autres entreprises, quelle que soit leur taille. Nous allons entamer une phase de sensibilisation, puis aider les entreprises à se mettre en contact, organiser des ateliers de travail et notre mission sera ensuite de les accompagner dans tout le processus. Et pour donner de la visibilité au projet, nous allons développer des outils de communications via internet, les réseaux sociaux, un film d’animation… L’idée, durant ces deux ans, c’est de faire comprendre le concept de symbiose industrielle, d’identifier les leviers et les freins sur le terrain et de semer des petites graines de changement pour qu’un maximum d’entreprises passent à l’action."

Le défi n’est pas mince et pourtant, il est quasi impératif de le réussir.