Créatrice, entrepreneuse | Le nouvel objectif de la Rixensartoise Olivia Charles: toucher à tout et être libre

"À l’époque, il n’y avait pas les réseaux sociaux, on avait moins besoin de l’image."

Elle devient alors manager dans un magasin de prêt-à-porter en tant que salariée. "Tout roulait mais à un moment, je me suis dit que je devais revenir à la photo. C’était cela que j’aimais."

La marque belge pour enfants, Théophile et Patachou, lui en donne l’opportunité. "Je faisais les photos packshot du site web, toutes les photos d’ambiance, je m’occupais de leurs pages Instagram et Facebook, puis je me suis occupée de leur newsletter, d’écrire les fiches produits sur l’eShop."

En parallèle, Olivia se forme au marketing digital en cours du soir. En 4/5e pour la marque, elle est indépendante complémentaire et commence à travailler pour quelques clients. En février 2022, elle devient indépendante totale. Pousser la porte de Job Yourself, qui offre une aide à la création d’entreprise, l’a aidée dans cette démarche.

"Le yoga a changé ma vie"

Olivia est donc aujourd’hui photographe, sous le nom d’Olivia Charles Photography, et Social Media Manager, sous le nom de La Bulle Digitale. En plus de cela, elle donne aussi des cours de yoga.

"J’ai suivi une formation en 2021. Je donne aujourd’hui cours une fois par semaine à Wavre."

Si elle a commencé à pratiquer ce sport, c’était d’abord pour son stress.

"À la fin du cours, je sentais que ça m’avait fait du bien. Le yoga me permet vraiment d’être dans le moment présent et de ne pas penser. Cela réunit le mental et le corps. Ce n’est pas seulement du sport, tu reprends contact avec ton corps. Le yoga m’a changé la vie. Je voulais que les gens ressentent ce que je ressentais quand je suivais des cours."

C’est principalement via le bouche-à-oreille qu’elle obtient ses clients. Mais elle n’hésite pas à parler de ce qu’elle fait, notamment sur les réseaux sociaux.

Olivia adore combiner les projets, elle qui ne supporte pas la monotonie au travail.

"Je fais de la gestion de réseaux sociaux, du montage vidéo, de la photo, des visuels… Je crée. Et quand les clients sont contents, c’est encore plus chouette. J’adore la création de contenu, mais aussi rencontrer des familles pour les shoppings, aller chez elles, les faire rire. Quand elles adorent les photos, c’est génial."

Même si ce n’est pas facile à dire, Olivia est fière d’avoir osé se lancer.

"Je me dis bravo. Mais c’est sûr que rien n’est acquis dans la vie. On doit toujours travailler, toujours s’améliorer. Mais je suis fière."