Résigné, Stéphane Dubray veut céder "Jo le Jardinier" à la commune de Grez-Doiceau : "je sais qu’il y a encore bien des gens qui y sont attachés"

L’œuvre déchaîne les passions et suscite les débats. Elle a été installée sur le rond-point voici un peu plus de quatre ans avec l’accord du SPW et des autorités communales pour une durée d’un an. Le délai a ensuite été prolongé d’un an. Début 2021, une décision est prise : Jo doit partir.

Après quelques échanges, il a été décidé, entre les autorités communales et l’artiste, d’un délai de trois mois pour trouver une solution quant au démontage voire au déménagement sur un autre site de l’œuvre qui, il faut le reconnaître, supporte de plus en plus mal le poids des années.

Cette décision a toutefois amené pas mal de réactions car cette œuvre bénéficie d’un très large capital sympathie auprès des Gréziens ainsi que des usagers qui empruntent cet axe routier très fréquenté. Une pétition a d’ailleurs recueilli un large soutien.

Entre-temps, le sujet est passé aux oubliettes jusqu’à jeudi dernier, quand l’artiste nous a contactés pour signaler sa situation un peu désespérée. "Ma situation personnelle, tant au niveau physique que financier ou moral ne me permet malheureusement plus de m’occuper de Jo le Jardinier. Le Covid a eu raison de mes affaires, la faillite est là. Côté santé, cela ne va pas bien et je suis expulsé de mon domicile. Je vais déménager assez loin, là où j’ai pu trouver un logement en adéquation avec ma situation. J’ai donc décidé de faire donation de Jo le Jardinier à la Commune de Grez-Doiceau. Toutefois, quoi qu’elle en fasse, j’aimerais qu’il y ait une concertation “populaire”. Je sais qu’il y a encore bien des gens qui y sont attachés. Malheureusement celui-ci a énormément souffert ces derniers temps..."

De son côté, la Commune va étudier ce qu’implique ce don avant de l’accepter ou non.