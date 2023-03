Une nouvelle crèche à la Providence en 2026 à Jodoigne

L’initiative de la création de la nouvelle crèche vient du Centre régional de la famille et de l’enfance, basé à Perwez, dont le président n’est autre qu’André Antoine. Lequel, s’il est Perwézien, est resté attaché à Jodoigne depuis qu’il a réalisé son parcours scolaire secondaire à l’institut Saint-Albert. "J’ai rencontré à diverses reprises le bourgmestre de Jodoigne Jean-Luc Meurice, éclaire André Antoine. Et nous avons un accord de principe, mais le projet de crèche touche à la fois les responsables de la Providence (que chapeaute l’institut Saint-Albert), l’archevêché de Malines et la Ville de Jodoigne. Pour l’instant, nous sommes en pleine procédure de désignation d’un architecte, mais le projet est sur les rails."