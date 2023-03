Genappe : une aide pour réduire ses factures d'énergie

En 2022, la Ville de Genappe et sa voisine Les Bons Villers signaient une convention avec la coopérative Corenove visant à sensibiliser la population et les entreprises à l’importance de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La Commune et les entreprises financent le service: "Corenove propose un service d’accompagnement complet pour aider les citoyens dans leurs projets de rénovation énergétique. Cela inclut une analyse énergétique globale avec propositions concrètes d’amélioration, une évaluation des économies d’énergie, une évaluation des primes disponibles, des simulations de financement, la mise en contact avec des entreprises locales et compétentes, un suivi administratif et technique tout au long du projet", détaille Vincent Girboux, échevin de l’énergie.