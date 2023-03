Le Brabant wallon s’associe avec Coyote pour les situations d’urgence : “si on peut épargner un accident ou une vie, alors on a réussi”

Concrètement, en cas d’urgence, il sera possible d’envoyer un message aux automobilistes, équipés d’un système Coyote, d’un secteur déterminé dans la province. Pas besoin de prévenir la société, l’annonce pourra être fait directement en passant par la police fédérale de la route. Et le gouverneur indique que ce service est opérationnel dès ce jour, si besoin est. Pour illustrer ses propos, il revient sur l’accident d’un camion de transport d’acide sur la E411 en mars 2020 où l’application aurait pu permettre à de nombreux automobilistes d’éviter de longues files.

Et ce partenariat peut s’appliquer à de nombreux cas de figure : incendies en bord de route, zones inondées, graves accidents, etc. avec à chaque fois des itinéraires de déviation. Pour Vincent Hébert, directeur de Coyote Benelux, la collaboration se doit de rendre les routes plus sûres et permettre aux autorités d’alerter le plus grand nombre, le plus rapidement possible : “Si on peut épargner un accident ou une vie, alors on a réussi”.

Partenariats privilégiés ?

Le Brabant wallon n’est pas la première province de Wallonie à avoir un partenariat avec Coyote. La Jeune Province a déjà été devancée par celle de Namur, également à l’initiative de son gouverneur, Denis Mathen (MR). Vincent Hébert aimerait cependant étendre les partenariats à l’ensemble de la Wallonie, voire de la Belgique.

Pour en revenir au Brabant wallon, ce n’est pas le premier partenariat que le gouverneur a conclu en la matière. Depuis 2015, il en a conclu 7 avec différents organismes comme le Tec, l’Union Belge des Amateurs-émetteurs radio (UBA) ou encore Meteo Belgique. La volonté derrière est d’assurer la prévention des situations d’urgence exceptionnelles dans la province en alertant un maximum de monde.