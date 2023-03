Le plan de cohésion social de Rebecq jugé "décevant" par Ecolo

"Le plan mentionne le développement d’une dynamique de partenariats, plutôt que de travailler chacun dans son coin, a déclaré Violette Mahy (Écolo), lors du conseil communal de ce mardi soir. Mais il n’y a que deux partenaires: le CPAS et la Maison des jeunes… alors que celle-ci ne porte plus le projet. Des partenaires sont cités mais dans des actions supprimées du plan, comme l’AMO ou l’épicerie sociale de Tubize."

La conseillère a ajouté qu’en 2022, sur les 14 actions initiales, 5 avaient été supprimées. "Certaines fonctionnent mieux que d’autres, c’est logique. Mais visiblement, elles ne rencontrent pas un franc succès. N’y a-t-il pas un manque de moyens pour concrétiser davantage d’actions ? Nous ne cachons pas notre déception par rapport à ce rapport."

Des collaborations vont reprendre en 2023, selon la majorité. "Au niveau des partenariats, celui avec l’AMO existe encore et des projets ont été menés en 2022 avec la MJ, qui avait poursuivi ses activités, a répondu la bourgmestre Patricia Venturelli (Union). De nouveaux partenariats vont être mis en place dans le cadre d’un appel à projets, qui passera prochainement au Collège. Une collaboration est envisagée avec le projet Place aux jeunes, entre le PCS et le centre culturel de Rebecq."

Ces derniers mois ont été relativement instables au niveau du PCS local. "Une membre du PCS est en congés maternité et nous n’avons pas réussi à la remplacer. Finalement, c’est une personne en charge de l’administratif qui a assuré le remplacement. Puis, le coordinateur nous a quittés en fin d’année 2022. On a trouvé une nouvelle personne pour occuper ce poste mais elle vient de rentrer en fonction."

Une nouvelle dynamique devrait donc voir le jour. "La nouvelle coordinatrice a déjà rencontré pas mal de partenaires, pour poursuivre les collaborations et en créer de nouvelles. Elle a fait une évaluation des actes pour lesquels on n’avait pas encore assez investi de temps et moyens humains. Les choses se mettent en place, mais elle n’a commencé qu’à la mi-mars. Elle a besoin de temps."

Léon Jadin, conseiller Écolo (opposition), a ajouté que des problèmes avaient déjà été rencontrés par le passé, selon les rapports de 2014 à 2019. "On dirait qu’il y a un réel problème dans le choix des projets ou un manque de moyens ?"

Autre souci rencontré, le coordinateur est apparemment parti avec des informations qui auraient dû se retrouver dans le rapport d’activité. Bref, pas simple.