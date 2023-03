Le prix Georges Lemaître (UCLouvain) remis à Sheperd Doeleman, l’homme qui a rendu visible les trous noirs

Cette image "fournit la preuve la plus solide à ce jour de l’existence de trous noirs supermassifs et ouvre une nouvelle fenêtre sur l’étude des trous noirs, de leur horizon des événements et de la gravité", précisait, à l’époque, le communiqué d’Event Horizon Telescope.

C’est pour cette prouesse technologique de grande ampleur que Sheperd S. Doeleman reçoit, ce mardi 28 mars 2023, le prix Georges Lemaître par la Fondation Louvain (UCLouvain).

"Comment photographier un objet invisible ? C’est le défi auquel sont confrontés les astrophysiciens qui étudient les trous noirs. Ces objets célestes ont un champ gravitationnel si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper. Ils ne peuvent ni émettre, ni diffuser de la lumière, et sont donc optiquement invisibles, souligne l’UCLouvain, par communiqué. Sheperd S. Doeleman, astrophysicien américain, a relevé le défi. Ses recherches se sont focalisées sur la manière d’améliorer la résolution des radiotélescopes pour observer directement l’ombre des trous noirs supermassifs. Il a pour cela fondé le projet Event Horizon Telescope (EHT), un réseau de radiotélescopes terrestres qui, connectés entre eux, permet de former un télescope virtuel au diamètre effectif équivalent à celui de la Terre."

Après des années de recherche et de mise au point, une image d’un trou noir supermassif et de son ombre au centre de la galaxie M87 (Messier 87) était donc dévoilée le 10 avril 2019.

Au centre, l’ombre du trou noir

Cette image montre "un anneau lumineux formé par la lumière qui se courbe sous l’effet de l’intense gravité autour d’un trou noir 6,5 milliards de fois plus massif que le Soleil", indiquait l’EHT. Au centre, on peut voir l’ombre du trou noir, environ cinq fois plus grande que le trou noir lui-même, détaille l’Encyclopedia Britannica.

Par la suite, les chercheurs de l’EHT ont aussi réussi à capturer les contours de Sagittarius A*, un trou noir situé au centre de notre galaxie, la Voie Lactée. Ces images ont été publiées le 12 mai 2022.

"On ne peut pas accéder en deçà de l’horizon d’un trou noir. En photographiant la surface de cet horizon, ils ont réussi une gageure inattendue, s’enthousiasme Jan Govaerts, professeur émérite de l’école de physique à l’UCLouvain que nous avons joint. C’est une réelle prouesse technologique qui ouvre des champs nouveaux de recherche pour la cosmologie. Quand on observe l’univers, plus on remonte loin, plus on remonte le temps avec pour objectif de remonter jusqu’à ce moment où l’espace et le temps sont apparus, comme l’a dit Georges Lemaître. Il n’a pas dit créer car l’espace et le temps ont émergé de ce qui existait là."

"Une bête monstrueuse et fascinante"

Et Jan Govaerts de poursuivre: "Quelle est la place de l’être humain dans l’univers ? Pour répondre à cette question fondamentale, les physiciens utilisent divers outils. Et avec leurs découvertes, les chercheurs de l’EHT ont ouvert une nouvelle fenêtre pour regarder toujours plus en arrière dans le temps, dans des endroits réputés inaccessibles, la gravitation étant tellement intense aux alentours d’un trou noir, une bête monstrueuse et fascinante. Heureusement qu’il n’y en a pas de trop proches de nous."

Le professeur émérite s’attend dès lors à ce que ce développement technologique permette d’autres découvertes car "d’autres chercheurs se saisissent toujours des avancées technologiques pour progresser encore."

(Ré)concilier la relativité générale et la physique quantique ?

Et pourquoi pas (ré)concilier la relativité générale d’Einstein, qui s’intéresse au monde à l’échelle de l’univers, et la physique quantique qui décrit le monde à l’échelle de l’atome, des particules subatomiques comme le neutron ou plus petits encore ? "Les trous noirs sont des objets fascinants qui sont riches en questionnement. Ceux qui les étudient détiennent peut-être la clé, s’ils arrivent à ouvrir la serrure, pour concilier la relativité générale et la physique quantique."

Mais sont-elles conciliables ? "En l’état actuel de nos connaissances, une large majorité de scientifiques estime qu’elles ne le sont pas. Faudra-t-il modifier l’une ou l’autre, voire les deux ?"

Des applications plus concrètes pourraient aussi naître de l’avancée scientifique permise par Sheperd S. Doeleman et son équipe, comme cela a souvent été le cas avec d’autres découvertes. Il n’y a qu’à penser à la supraconductivité, par exemple, qui a amené au développement de cyclotrons pour diagnostiquer et traiter des cancers.

"Le prix Georges Lemaître distingue des scientifiques ayant contribué à l’accroissement et la vulgarisation des connaissances dans les domaines de la cosmologie, de l’astronomie, de l’astrophysique, de la géophysique et de la recherche spatiale", explique l’UCLouvain. Il porte le nom de ce chanoine et physicien belge qui est l’un des pères de la théorie du Big Bang.

Il est remis pour la seizième fois et l’UCLouvain se félicite que deux de ses lauréats, James Peebles (en 1995) et Kip Thorne (en 2016) ont reçu par après le prix Nobel de physique, respectivement en 2019 et 2017.