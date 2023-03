Le Tec recherche 500 chauffeurs de bus, dont 56 dans le Brabant wallon : "le critère principal, c'est la motivation"

Actuellement, en Wallonie, le Tec cherche à engager près de 500 chauffeurs. Le Brabant wallon n’échappe pas au phénomène : les responsables voudraient engager 56 chauffeurs pour qu’ils intègrent le dépôt de Baulers dès cette année, avant d’être éventuellement redirigés vers d’autres dépôts brabançons, à Chastre ou Jodoigne.

Pour cela, la société propose aux demandeurs d’emplois titulaires de permis B (voiture, donc) une formation rémunérée pour qu’ils obtiennent le permis D et le certificat d’aptitude professionnelle leur permettant de transporter des personnes. Le Forem est partenaire du Tec dans cette recherche de candidats et lundi, dans les locaux du Forem de Nivelles était organisé un "jobday" qui a attiré plus de 150 personnes.

"C'est une véritable opportunité pour les personnes qui sont titulaires d'un permis B, confirmait sur place le directeur du Forem, Jean-François Birchall. Pour certains, nous les avons aidés à rédiger un CV, et nous pouvons aussi simuler un entretien d'embauche… C'est un métier de service : en réalité, le critère principal, c'est la motivation."

De fait, lors de la présentation globale effectuée devant les candidats lundi, les responsables du recrutement au Tec ont confirmé qu’il n’y avait pas d’exigence de diplôme : il faut avoir au moins 21 ans, et être titulaire du permis de voiture. Un examen écrit portant sur le code de la route ainsi que des notions de base de math et de français sera organisé le 12 avril prochain, et ceux qui le réussiront seront ensuite invités à passer un entretien destiné à vérifier leur motivation et leurs aptitudes.

"En plus de connaître le code de la route, il faut être 'orienté clients'et savoir gérer son stress, explique la responsable du recrutement au Tec, Manon Gerlache. Il faut aussi pouvoir s'adapter à des horaires flexibles. Mais certains de nos chauffeurs trouvent pas mal d'avantages à travailler tôt le matin, ou le week-end."

La gestion du stress et des conflits fait partie des matières enseignées durant la formation théorique d’une semaine qui accompagne celle à la conduite d’un bus.

Le Tec, de son côté, offre un salaire de base de 2 463 euros bruts lors de la formation, puis 2 661 euros par la suite. Mais cette base est calculée pour un horaire "8h - 16h", ce qui n’est jamais le cas lorsqu’on débute. Il convient donc d’y ajouter les suppléments pour le travail à des heures inconfortables et les week-ends, des chèques repas, un treizième mois, une assurance hospitalisation, des abonnements gratuits "libre parcours" Tec/STIB/De Lijn pour ceux qui vivent sous le même toit que le chauffeur…

"Il y a des évolutions de carrière possibles, ajoute Manon Gerlache. Le chauffeur qui passe des examens peut devenir contrôleur, formateur, intégrer les services de vente… Nous sommes très soucieux d'offrir des possibilités de mobilité en interne."