Jean-François Donné a été élu président. Olivier Van Volden sera vice-président tandis que Martine Massart reste la secrétaire de la section.

Luc D’Hondt, président sortant et actuel chef de groupe au conseil communal de Wavre ne se représentait pas. Il se dit heureux de céder sa place à Jean-François Donné: "Je remercie vraiment nos nouvelles et jeunes personnalités de qualité de s’investir dans la dynamique que nous avons mise en place Martine Massart et moi, depuis 2010 et de prendre notre suite. En octobre 2024, se dérouleront les prochaines élections communales et provinciales. Je serai à l’aube de mes 67 ans, il est normal et naturel de laisser la place aux plus jeunes, à ceux qui porteront DéFI lors prochaines élections. Si ma santé me le permet, je serai encore candidat mais à une place de combat. La nouvelle équipe pourra compter sur moi pour travailler avec elle. Notre objectif: augmenter notre représentation au Conseil communal de Wavre en 2024."

Le nouveau président Jean-François Donné marchera dans les traces de son prédécesseur, promet-il: "Nous avons la chance d’avoir une section wavrienne de DéFI dynamique et motivée. Je garderai l’approche démocratique initiée par l’équipe sortante. Nous souhaitons également pousser plus loin les projets citoyens de notre ville, mais également d’autres projets à l’échelle de la province, voire de la région."

Une campagne sans agressivité

Les élections régionales, fédérales, communales et provinciales qui auront lieu l’année prochaine occuperont évidemment les nouveaux dirigeants de la section locale de DéFI Wavre: "Il nous appartiendra de constituer une liste électorale solide en vue des prochains scrutins. À une époque où d’aucuns mettent en avant une communication agressive basée sur une grande réactivité aux événements de l’instant, souvent aux dépens des réflexions de fonds, DéFI veut se démarquer par une anticipation des problèmes de demain et une analyse pragmatique des solutions à y apporter", assure Jean-François Donné.