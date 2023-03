"Si on peut se réjouir de l’engouement citoyen, le bilan n’en reste pas moins dégoûtant. Au total 55 sacs tout venant, 42 sacs PMC, 1 pneu et 2m³ d'encombrants ont été ramassés à Beauvechain", explique l’échevine de l’Environnement, Brigitte Wiaux, avant de poursuivre en remerciant les services communaux pour la gestion de la logistique.

Le nombre de bénévoles ayant diminué de moitié, il est difficile de dresser un comparatif avec le dernier "grand nettoyage" qui a eu lieu en 2019 (hors période Covid). Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui encore, bien trop de déchets sont abandonnés dans la nature.

Caméras de surveillance

"La sensibilisation dès le plus jeune âge est capitale, car c’est aujourd’hui que les citoyens responsables de demain sont éduqués. À la maison mais aussi à l’école, la réduction et le tri de nos déchets doivent être au cœur des discussions."

L’enlèvement des dépôts sauvages et clandestins représente un coût important, supporté par l’ensemble des citoyens. L’année dernière, la Commune de Beauvechain a engagé un agent constatateur des infractions environnementales. En 2022, 71 constatations de dépôts sauvages et clandestins ont été faites, mais seulement quatre contrevenants ont pu être identifiés.

" Dans le cadre d’un appel à projet de la Région wal lonne, nous avons installé en février dernier des caméras de surveillance aux endroits clés du territoire, comme par exemple aux abords des bulles à verres. On invite d’ailleurs tout témoin qui constate un dépôt sauvage, de le signaler immédiatement à la commune (via l’application gratuite Betterstreet) et de le laisser en l’état. L’agent constatateur des infractions environnementales procédera à l’analyse des déchets afin d’identifier la personne responsable, qui pourra être sanctionnée, explique la bourgmestre, Carole Ghiot.

Merci aux ramasseurs. Osons croire qu’un jour l’environnement n’aura plus besoin de bénévoles !"