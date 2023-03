La Ville de Nivelles met fin à l’achat groupé d’énergie

Un marché public avait été lancé afin d’organiser cet achat groupé et mettre les fournisseurs en concurrence. La société Wikipower avait été retenue dans ce cadre mais le bilan après un an n’est, pour le collège communal en tout cas, pas tout à fait convaincant. Le contrat était précisément conclu pour une année, avec deux reconductions possibles. La Ville vient de décider de ne pas reconduire la convention au 1er avril.

"Le contrat prévoyait une reconduction tacite, mais nous avons décidé d’y mettre fin comme nous en avions la possibilité, confirme l’échevin de l’Énergie et du Développement durable, Pascal Rigot. Un premier souci avait été constaté en mai 2022: notre cahier des charges prévoyait que la société présente au collège communal les fournisseurs qu’elle avait retenus. Cela n’a pas été fait et le choix a été opéré sans que le collège soit informé. Nous avons notifié cette carence, qui a été contestée. Ensuite, l’objectif était d’obtenir le prix le plus compétitif et d’après certaines comparaisons effectuées par les services sur des sites spécialisés, ce n’était pas le cas…"

On se doute que la société concernée n’aura pas la même analyse de la situation. En tout cas, la non-reconduction avait été signifiée fin novembre et à la connaissance de l’échevin, il n’y a pas eu de réaction écrite du partenaire de la Ville. Juste des échanges téléphoniques avec le service communal concerné, qui a confirmé la décision prise par l’exécutif aclot.

Dans l’immédiat, la Ville n’envisage pas de relancer un nouvel appel pour ces achats groupés d’énergie.

"C’était une première expérience et c’est une déception: on aurait voulu que la collaboration soit meilleure, indique Pascal Rigot. Aujourd’hui, la situation a changé. Les tarifs ont pas mal baissé mais le marché reste très instable. La concurrence est forte, il semble qu’il y ait peu de marge pour réaliser des gains importants. Relancer un marché dans ces conditions ne nous semble pas opportun."