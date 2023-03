Les auteurs du Brabant wallon à la Foire du Livre

Cette participation à la Foire du livre remplace l’organisation du salon "le Livre tout proche" qui se tenait chaque année depuis 2014, d’abord à l’abbaye de Villers, ensuite, au château de La Hulpe.

"Le succès de ce salon n’a pas toujours été à la hauteur de l’investissement, reconnaît Tanguy Stuckens, député chargé de la Culture à la province. Cela coûtait environ 50 000 € sans compter les heures du personnel provincial. Vu le contexte et les difficultés financières que nous connaissons, nous avons cherché une formule plus efficace et moins coûteuse. Ici, on touche directement un public intéressé par les livres et la littérature, et pas des promeneurs qui en profitaient gentiment pour visiter le château de La Hulpe, mais qui n’étaient pas intéressés par les bouquins.

À Bruxelles, en quatre jours, la Foire compte en moyenne 70 000 visiteurs. À La Hulpe, notre Salon du Livre tout Proche atteignait un millier d’entrées. Il y a donc plus de chance que nos auteurs profitent de cette vitrine. La province du Luxembourg procède déjà de la sorte et sa bonne expérience a inspiré le BW."

L’occasion d’une rencontre entre Brabançons

Dominique Costermans, Eva Kavian, Véronique Biefnot, Joseph Tordoir, Isabelle Bary… seront tour à tour présents pour rencontrer les lecteurs et les curieux. D’autres auteurs du BW sont évidemment présents au salon, mais sur le stand de leur éditeur. L’un n’empêchant pas l’autre…

"La seule condition pour participer était d’avoir une actualité à présenter. Donc, avoir un livre paru après janvier 2022. Nous n’avons refusé que quatre auteurs, pour des raisons de surreprésentation de leur genre littéraire, car on a essayé de garder un certain équilibre", justifie le député provincial.

La librairie Graffiti, de Waterloo, sera présente sur le stand du Brabant wallon afin de faciliter les ventes et les commandes d’ouvrages. Elle accueillera Isabelle Bary, le vendredi à 16h et Monsieur Nicolas, le samedi à 14 h.

L’horaire des 48 auteurs qui seront présents en séances de dédicaces est repris sur la page FB " Le Livre tout proche " : www.facebook.com/lelivretoutproche