Nouvelles tensions au sein de la majorité à Chastre

L’échevin reprochait implicitement le manque de solidarité de son partenaire, alors qu’il présentait ce mardi soir le projet de travaux sur le chemin d’Hévillers, qui relie Chastre à Mont-Saint-Guibert pour les cyclistes et les agriculteurs. "Le budget Piwaci a été dépassé, donc on le présente auprès de la Direction de l’aménagement foncier rural (Dafor), qui permet la rénovation des chemins de remembrements. On rentre dans les conditions, il faut voir si le ministre nous accordera le subside ou pas, a expliqué Jean-Marie Thiry. Il sera aménagé en bi-bande, pour éviter qu’il ne devienne un axe de transit entre Mont-Saint-Guibert et Chastre."

Les deux bandes en béton seront accompagnées par de l’herbe ou de la terre. De manière à dissuader les automobilistes et à filtrer le trafic. Un budget de 294 000 euros est prévu, avec l’espoir d’obtenir un financement régional à hauteur de 60%.

Une formule qui n’est pas idéale pour les conducteurs de charroi agricole a toutefois regretté Benoît Beelen (Chastre 20 +, majorité). "D’après les informations recueillies notamment du côté de Ramillies et des alentours, c’est une catastrophe. Si le chemin penche un peu et que de la terre se dépose, le camion glisse et risque de se retrouver directement dans l’herbe. S’ils doivent reculer dans le chemin, ils se mettent en ciseau, et ne savent plus redémarrer lorsqu’ils sont dans l’herbe. C’est une catastrophe."

Pour Jean-Marie Thiry, ce système est déjà pratiqué à de nombreux endroits. À sa connaissance, sans représenter de véritable obstacle. "Si ça ne fonctionnait pas, on ne le proposerait pas."

Benoît Beelen en a toutefois remis une couche. "Lorsque deux véhicules vont se croiser, le camion ne pourra pas quitter la bi-bande. Aujourd’hui, ils savent se mettre sur le côté car il y a encore un peu de béton. Je sais ce que c’est de rouler en camion sur un chemin pareil, je ne le ferais pas."

L’élu a voté contre le projet, tout comme son collègue Michel Cordy (Chastre 20 + ) et les membres du groupe ChastreAvenir. Le point a quand même été voté.