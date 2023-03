Rendre les routes du Brabant wallon plus sûres en cas de situation d’urgence

Derrière cet accord, une volonté de mieux se préparer aux situations de crise. Grâce à cette convention, le Gouverneur pourra, en cas de gestion d’une situation d’urgence qui nécessite l’information des automobilistes en matière de sécurité routière, envoyer en temps réel, des messages d’alerte sur les boîtiers ou applications des utilisateurs de Coyote se trouvant dans un secteur déterminé sur la province.

Dans le cadre de cette convention, la société Coyote Systems Benelux n’intervient pas sur le contenu des messages, mais rend sa plateforme disponible au gouverneur qui devra informer la police fédérale de la route (située à Perex) du problème et celle-ci sera chargée de diffuser rapidement un message d’alerte sur les systèmes Coyote.

En fonction du danger, le centre Perex devra déterminer le périmètre dans lequel les utilisateurs recevront le message.

Messages de prévention

"Nous allons également compiler une liste de zones jugées dangereuses par les polices locales et fédérale en matière d’accidents de roulage avec dégâts corporels et les fournir à la société Coyote afin de signaler aux abonnés ces zones et les inviter ainsi à être prudents au moyen de l’affichage de messages de prévention", poursuit le gouverneur.

Les alertes qui seront envoyées ne se limitent pas aux problèmes de circulation, comme l’explique Vincent Hebert, directeur général de la société Coyote Systems Benelux: "Je pense que cette collaboration ne doit pas uniquement concerner les problèmes de circulation. En France, des messages sont envoyés à nos utilisateurs quand il y a un enlèvement d’enfant par exemple . L’objectif de cette collaboration est de réussir à atteindre le plus de gens, en cas de situation d’urgence".

Un partenariat identique existe depuis 2020 dans la province de Namur, à l’initiative du gouverneur Denis Mathen.

Vu son efficacité, Gilles Mahieu n’a pas hésité à accepter la proposition de partenariat de la société privée. Par ailleurs, Vincent Hebert ne cache pas son ambition de généraliser cette coopération à l’ensemble des provinces.

Ce partenariat a été conclu à titre gracieux. Coyote ne perçoit donc pas d’argent en mettant son système à disposition du programme.

L’avantage d’un tel partenariat se trouve dans la qualité et la rapidité avec laquelle les informations relatives à des obstacles, accidents, chantiers ou événements seront transmises aux utilisateurs des boîtiers et applications Coyote.

Une huitième collaboration

Pour mémoire, 7 partenariats de ce type ont déjà été signés par le gouverneur depuis 2015, en matière de transport (TEC), avec VISOV (volontaires numériques en gestion d’urgence, avec les radio-amateurs BEARS de l’UBA (Union Belge des Amateurs-émetteurs radio), avec Meteo Belgique (prévisions météorologiques affinées au territoire), avec Télécom 4 Life (capable de fournir un réseau électrique et de communication alternatif en cas de crise), avec les vétérinaires urgentistes en secours et catastrophe de l’Université de Liège (VUSC) et l’antenne belge des experts du monde du patrimoine et de la culture du Blue Shield Belgium (Bouclier Bleu – sauvegarde patrimoniale).

À noter que ce nouveau partenariat est opérationnel dès le mardi 28 mars.