888 personnes sur neuf communes, 267 enfants : voici le premier dénombrement du sans-abrisme en Brabant wallon

La recherche s’est principalement consacrée aux zones rurales afin de sortir de l’idée du sans-abrisme exclusivement urbain. Dans les communes, 43 organisations ont pris part au remplissage de questionnaires. Les résultats montrent que la précarité dans la province tend à augmenter. Il est donc temps d’agir.

En quelques chiffres

Au total, 888 personnes ont été comptabilisées. On y retrouve 267 enfants concernés par la situation d’un des parents. Ils sont 68 % à être dans un foyer d’hébergement comme une maison d’accueil, mais aucun n’est seul.

Sur les 621 adultes, les profils sont variés. Il y a aussi une part de sans-abrisme dit “caché”, c’est-à-dire vivant chez d’autres personnes, souvent des proches, à défaut d’avoir un logement. D’autres personnes sont aussi sortantes d’institutions et, à défaut de trouver un logement, y restent.

Le jour du dénombrement, le 28 octobre 2022, 34 personnes ont dormi à la rue. Il faut donc développer des systèmes d’hébergement d’urgence, insiste Maelle Dewaele, une des meneuses de l’enquête et coordinatrice du Relais social brabançon. Elle ajoute que le Brabant wallon a peu de structures d’accueil d’urgence dans la province. Cela oblige les sans-abri à se tourner vers d’autres provinces et cela fausse in fine les résultats réels.

Les hommes (60,2 % des profils) sont les plus concernés par le manque de place. Seulement 26 % trouvent une place dans une structure d’accueil. Il n’y a en effet qu’un lieu d’accueil dédié dans le Brabant wallon : Les Quatre Vents à Nivelles.

Quant aux femmes (38,8 % des profils), 50 % trouvent un foyer d’hébergement et 32 % vivent chez un tiers. De plus, un adulte sur 5 concerné a moins de 25 ans et on retrouve des profils différents allant de jeunes migrants à des jeunes sortant d’institutions d’aide à la jeunesse.

Mais le plus inquiétant pour Maelle Dewaelle est la durée de la période sans logement. 42 % des personnes n’ont plus de chez eux depuis plus d’un an et 25 % depuis plus de deux ans. S’il est déjà difficile pour eux de trouver un logement dans le Brabant wallon, plus le temps passe, plus les problèmes s’aggravent.

Notons que le dénombrement des sans-abri est récent en Belgique. La Fondation Roi Baudoin ne l’effectue que depuis quelques années sur base d’une méthodologie fédérale, appliquée dans tout le pays.