La nouvelle ZIT se situe sur le Ry Ternel, en amont du centre d’Ittre. Elle peut stocker environ 54 000 m³.

Si le projet a été lancé en 2016 par la commune, le chantier a débuté en mars 2022 pour se terminer en janvier dernier.

”Cette zone d’immersion temporaire a été cofinancée par la commune, la Province du Brabant wallon et l’Europe, indique le bourgmestre Christian Fayt. Le coût total des travaux est d’environ 690 000 €, financé en grande partie par des subsides européens, à hauteur de 200 000 €, et de la province pour 230 000 €. Pour cette ZIT, on a sorti la grosse artillerie, car c’est le dernier rempart constitué de palplanches (NDLR : murs de soutènement) et de bétons avant le centre du village.”

Un véritable traumatisme de la population

Cette ZIT est donc un maillon essentiel dans la protection du centre d’Ittre face aux inondations. Deux épisodes restent ancrés dans la mémoire de nombreux habitants de la commune : 2010 et 2014. “2014, ça a été une toute grosse inondation, se souvient le bourgmestre. Mais, il y en a eu d’autres, en 2010, 2011 et 2012. En 2014, nous avons eu quatre orages, l’un à la suite de l’autre, ce qui est extrêmement rare. De plus, ils venaient du nord et, donc, ils se sont renforcés au-dessus de la forêt de Soignes. C’est entre 80 et 100 litres au m² qui se sont déversés en moins d’une heure. C’était un vraidéluge : des torrents d’eau et de boue emportant tout sur leur passage, un niveau d’eau dépassant parfois trois mètres dans les maisons, des citoyens médusés face à la rapidité des événements… Depuis, nous pouvons constater un véritable traumatisme de la population dès que de grosses pluies sont annoncées. Automatiquement, la commune envoie des hommes sur le terrain pour rassurer la population.”

Pourtant déjà en 2010, la commune a retroussé ses manches pour éviter que ses habitants n’aient les pieds dans l’eau. “Le contrat de rivière Senne avait fait réaliser une étude pour voir où nous pouvions implanter des zones d’immersion. Nous avons été plus loin. Après le nettoyage et les réparations suite aux inondations de 2010, nous avons voulu protéger la commune et ses habitants. Les propriétaires ont accepté que nous installions les ZIT sur leurs terrains. En contrepartie, la commune s’est engagée à entièrement nettoyer ces zones après les crues.”

Ittre a aussi travaillé en bonne intelligence avec la commune voisine de Braine-l’Alleud pour la construction de diverses zones d’immersion temporaire.

L’ensemble des ouvrages d’art construit sur le territoire d’Ittre a une capacité de rétention totale d’environ 164 000 m³. Mais la commune ne compte pas en rester là, d’autres ZIT devraient encore voir le jour pour compléter ce dispositif de protection.

La ZIT de Gaesbecq est un peu la partie émergée de l’iceberg, comme le souligne Christian Fayt : “En parallèle, nous avons réalisé d’importants travaux d’égouttage dans le centre d’Ittre et à Haut-Ittre. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, le Ry Ternel et la seule rivière du sous-bassin de la Senne qui est qualifiée en très bon état écologique. Donc, en inaugurant la ZIT, c’est plus d’une dizaine d’années de travail que nous voulons mettre à l’honneur. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont collaboré depuis 2014 à la mise en place de tous ces travaux qui permettront de limiter les risques liés aux inondations.”