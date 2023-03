Le Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve n’est plus entièrement gratuit

Jusqu’à présent, le Welcome Spring (qui avant 2007 s’appelait les Fêtes de la Musique) était entièrement gratuit et les étudiants organisateurs insistaient sur ce point. Ce ne sera plus le cas lors de cette 31e édition, la soirée, sur les parkings Leclercq, devenant payante.

L’objectif de ce changement est “de pouvoir proposer une meilleure affiche, résume Valentine Vanderaa, la coprésidente du Welkot, kot-à-projet de l’UCLouvain (anciennement Kot-é-Rythmes) qui organise le festival. Ce n’est pas dû au coût du dispositif de sécurité avec des gardiens aux entrées que nous devons mettre en place. C’est vraiment que nous voulons présenter des artistes de grande qualité.”

Pour le reste, la philosophie du festival ne change pas : “Son objectif est, avant tout, de mettre en avant des jeunes artistes pour les aider dans leur progression musicale”, lit-on sur la page Facebook de l’événement.

Tarif : 6 €

Concrètement, le festival se tiendra en différents endroits de la cité universitaire et ce sont donc les deux parkings Leclercq (haut et bas), accessibles de 17 h à 3 h du matin, qui seront payants. Tarif : 6 € par personne. “C’est un gros challenge, mais on espère que le public sera réceptif”, continue la coprésidente du Welkot.

En tout cas, sur la page Facebook du festival, cela ne suscite pas de commentaires particuliers.

Au parking Leclercq bas, parmi les noms déjà avancés, il y a Green Montana (rap), Roland Cristal (techno) et Yellow Straps (rap) notamment. Au parking Leclercq haut, les spectateurs auront droit à un set DJ.

Le reste du festival continue, lui, bel et bien à être gratuit.

De 13 h à 21 h, les lauréats du concours jeunes talents du Welkot monteront sur la scène installée sur la place de l’Université. On y retrouvera notamment les Néolouvanistes de La Cave, Dragan (province de Namur), Don Fuego (province de Liège) The Soundbirds (Hainaut) et Lucky Lords (Luxembourg).

Le Welcome Spring, c’est aussi pour les enfants

De 14 h à 17 h, les enfants de 6 à 12 ans sont attendus sur la place Montesquieu où le kot-à-projet Sac de Billes leur proposera diverses animations sur le thème de l’école des sorciers. “Notre but est d’inclure les plus jeunes à cette grande fête tout en leur permettant d’être dans un lieu safe (pas d’alcool ni de gens ivres), de participer à plein d’animations ludiques et d’assister à plusieurs shows de danse/clown/cirque”, nous indique François Gouverneur, responsable du Sac de Billes qui nous a contactés par mail.

Enfin, de 14 h à 18 h, un village sportif géré par le CSE Tournois sera aménagé sur la place Cardinal Mercier.

Comme chaque année, les organisateurs du Welcome Spring Festival espèrent attirer entre 10 000 et 15 000 spectateurs.

De l’eau, des softs et de la bière aux parkings Leclercq

Lors du Welcome Spring Festival, à Louvain-la-Neuve, le 26 avril prochain, seuls les parkings Leclercq seront entièrement clôturés par des barrières Heras avec un contrôle d’accès et des issues de secours.

Comme indiqué dans l’ordonnance de police approuvée par les conseillers communaux ce mardi 28 mars, dans la zone sécurisée des parkings Leclercq, il sera interdit de détenir des contenants en verre et les boissons alcoolisées autres que les bières (spéciales ou non) n’y seront pas autorisées. Les sacs, autres que les sacs à main, y seront aussi proscrits de même que les objets pyrotechniques.

Toutes les boissons devront être servies dans des gobelets réutilisables, à l’exception de l’eau distribuée gratuitement, comme c’est devenu l’usage dans les festivités à Louvain-la-Neuve.

L’ordonnance signale aussi que des caméras de surveillance couvriront les parkings Leclercq.

Au niveau des normes sonores, la musique est limitée à 85 dbA sur les places de l’Université et Montesquieu jusqu’à 18 h 30 et, à partir de 18 h 30, à 92 dbA pour la place de l’Université et les parkings Leclercq.

Bref, l’ordonnance de police encadrant le Welcome Spring Festival contient toute une série de règles pour que la fête reste la fête.