Perwez: règlement de compte au conseil communal

André Antoine, le chef de file de DRC +, a notamment souligné que ces résultats positifs sont dus à l’augmentation des recettes liées aux impôts et au fond des communes. "En 2018, la commune avait enregistré une recette à l’IPP de 3,160 millions d’euros, contre 4,586 millions en 2023, tandis que le précompte avait globalement rapporté 2,17 millions d’euros, contre 2,641 millions cette année."

Plus la population est élevée, plus les recettes augmentent. D’autant plus que le taux d’emploi des Perwéziens est élevé. "Loin d’une gestion dynamique, ce sont surtout les rendements des impôts locaux qui ont permis de construire le boni annoncé sans beaucoup de modestie par la majorité actuelle."

L’Engagé a ensuite dressé une liste des projets bloqués ou retardés. Les travaux au rond-point de la Ville de Wavre, le chantier du presbytère de Perwez et de la gare qui sont à l’arrêt suite à la faillite des entrepreneurs désignés, le château d’eau qui n’a pas déménagé, le schéma d’orientation locale pas encore abouti pour Thorembais-Saint-Trond, l’absence de construction de nouveaux logements publics, la rénovation de l’église de Thorembais-les-Béguines qui se fait attendre ou encore le bâtiment de l’ancienne école Bogaerts "qui est devenu un entrepôt désert, une vaste remise communale sans âme, à l’exception de quelques activités de la Croix-Rouge locale".

L’analyse d’André Antoine s’écartait bien du compte 2021 et ressemblait plutôt à un bilan de la majorité actuelle, alors que le mandat prend fin en 2024. "La procrastination consiste à remettre à plus tard, à repousser, à retarder ou attendre la dernière minute est le mode de gestion choisi par la nouvelle majorité, en repoussant systématiquement à plus tard certains projets."

"Tissu de mensonges"

Pour DRC +, c’est dommage car les coûts des travaux augmentent, ce qui rend certains dossiers plus onéreux aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier.

Un discours qui a fait bondir tous les élus de la majorité. "Je ne suis pas surpris de ta réaction, car les chiffres sont bons et ne te conviennent pas, a commenté Étienne Rigo, l’échevin des Finances. J’ai l’impression que tu réfléchis encore à l’ancienne, avec de la rancœur, vu tout ce que tu aurais aimé faire et que tu n’as pas pu faire."

Pour le bourgmestre Jordan Godfriaux, les affirmations d’André Antoine ne sont qu’un "tissu de mensonges. Perwez est dans le vert et tu ne sais pas t’en réjouir. Vous avez fait face à des faillites également dans certains dossiers, comme nous. Tu prononces un discours électoral avant l’heure. Mais nous, on se réjouit des bons chiffres publiés et on peut voir l’avenir sereinement."