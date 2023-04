Le Brabant wallon rêve d'un "parc national" sur son territoire

Par contre, de l’autre côté de la frontière linguistique, le Brabant flamand connaissait plus de succès: le projet de parc national "De Brabantse Wouden" ("Les Bois brabançons") a été retenu pour une deuxième phase de sélection et la réalisation d’un Master plan.

Le projet de Forêts de Brabant défendu par la Province du Brabant wallon comprenait plus de 4 300 hectares de bois et vallées situées dans le nord de la Jeune province. Mais cette zone, étendue sur dix communes, ne constitue pas l’ensemble, ni même la plus grande partie des "Forêts de Brabant". Le projet est aussi porté par la Flandre (10 400 hectares) et par la Région bruxelloise (1 900 hectares).

Les projets des deux Brabant, qui étaient complémentaires, ne se poursuivent donc pas à la même vitesse.

"On veut être prêts s’il y a un nouvel appel à projets"

Mais le Brabant wallon n’a pas perdu espoir de voir, un jour, un parc national s’étendre sur son territoire. "On ne désespère pas que la ministre (wallonne de l’Environnement) Céline Tellier (Écolo) relance un appel à projets. On veut être prêts si c’est le cas", assure le député provincial en charge de l’environnement, Marc Bastin (MR).

Ce jeudi 30 mars 2023, le conseil provincial a validé la future signature d’une déclaration d’intention interrégionale relative au projet "Forêts du Brabant" entre les trois Régions et les deux Provinces. Proposée par la Fondation Forêt de Soignes, cette déclaration d’intention doit fixer un cadre de coopération entre les Provinces – surtout – et les Régions, ainsi qu’un niveau d’ambition pour le projet.

"Il y a une différence entre l’intention et l’engagement", faisait remarquer le conseiller provincial Thierry Meunier (Écolo), appelant la majorité provinciale à ne pas se contenter des déclarations d’intentions et de vite passer aux réalisations.

"Étendre sur le papier des bonnes intentions, ça ne sert pas à grand-chose"

"On ne peut être plus d’accord, a immédiatement rassuré le député provincial Marc Bastin (MR). Étendre sur le papier des bonnes intentions, ça ne sert pas à grand-chose. Cette convention est quelque chose de très positif, c’est un engagement de collaboration. Je suis toutefois totalement d’accord pour dire ça ne suffit évidemment pas."

Le député provincial fait remarquer que, si le projet "Forêts de Brabant" n’a pas été retenu par la Région wallonne, il n’a pas été abandonné par la Province pour autant: "Dans le cadre de notre projet de maillage écologique, une des actions est consacrée aux forêts de Brabant. Nous sommes tout à fait proactifs. Nous ne voulons pas être en marge du projet de nos amis du Brabant flamand."

La déclaration d’intention validée ce jeudi par le conseil provincial ouvre la porte à la désignation d’un organe de concertation dans le cadre d’un accord de coopération entre les trois Régions pour une gestion coordonnée du massif des Forêts du Brabant.

Le conseil provincial, y voyant sans doute un bon pas vers la création d’un parc national sur les deux Brabant et Bruxelles, a voté ce point à l’unanimité.