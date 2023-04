Rixensart prolonge l’extinction de l’éclairage public pour une durée indéterminée

L’opérateur de gaz et électricité ORES proposait trois scénarios possibles aux Communes qui avaient accepté le principe de l’extinction partielle.

"La première option était de revenir à la situation antérieure, c’est-à-dire d’éclairer à nouveau durant toute la nuit. La deuxième était de maintenir la situation telle que celle que l’on connaît depuis le 1er décembre. Enfin, la troisième était de n’éteindre l’éclairage public que pendant les nuits de la semaine et de laisser l’éclairage les nuits de week-end ainsi que les nuits de jours fériés."

"L’insécurité n’a pas augmenté pendant la période d’extinction de l’éclairage public"

Sylvie Van den Eynde-Cayphas a ajouté que l’extinction relevait aussi d’une démarche environnementale et qu’elle avait pris soin de demander à la police un rapport sur la situation, notamment quant au nombre d’accidents et au nombre de délits. "La police n’a pas constaté d’augmentation de l’insécurité depuis l’extinction de l’éclairage entre décembre et mars."

Le conseiller Thierry Bennert a indiqué que des cambriolages avaient été constatés à Rixensart et s’est demandé s’il était judicieux de continuer l’extinction de l’éclairage public. Réponse de la bourgmestre, Patricia Lebon: "Certes, le Brabant wallon est un terrain de jeu attirant, mais la police n’a pas observé d’augmentation pendant cette période".

Au final, il a été demandé au conseil de voter pour la deuxième option (de minuit à 5 h, ou dès le lever du soleil en été). La mesure entre en vigueur dès ce samedi 1er avril, pour une durée indéterminée. "Cela n’exclut pas que des aménagements puissent être apportés au besoin pour certains jours ou lieux particuliers", a encore précisé Sylvie Van den Eynde-Cayphas.