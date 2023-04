Villers-la-Ville : un repas à l’abbaye pour le Télévie

Le conseil communal des enfants de Villers-la-Ville, dans le passé, a déjà pris plusieurs initiatives pour soutenir le Télévie. Depuis 1989, cette opération est menée annuellement pour récolter de l’argent au profit du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), afin de faire progresser la recherche dans la lutte contre le cancer chez l’enfant et l’adulte. Il est vrai que la cause est importante, et des progrès sérieux sont enregistrés chaque année.