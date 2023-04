À La Hulpe, Christophe Dister a "marié au premier regard" Pierre et Caroline : "sympa de voir une fois l’envers du décor"

Si ce genre de mariage médiatisé et on ne peut plus particulier n’est pas commun, "tout se fait de façon officielle", assure le bourgmestre la hulpois qui ne le cache pas: "Personnellement, je n’aurais pas pensé me marier de la sorte. Mais aujourd’hui, il y a tellement de choses dans le fonctionnement des gens et de la société que pourquoi ne pas tenter ce genre d’expérience plutôt qu’une autre."

"J’en avais déjà entendu parler mais sans plus"

Autre constat: "Quand je compte le nombre de divorces qui arrivent après des mariages traditionnels, cela peut aussi arriver après des mariages moins courants."

Christophe Dister n’est pas un adepte des séries télévisées et Mariés au premier regard n’échappe pas à la règle. "J’en avais déjà entendu parler mais sans plus. Et c’était sympa de voir une fois l’envers du décor. Et puis, j’aime bien vivre ce genre d’expérience qui sort de l’ordinaire et qui fait partie de l’évolution de la société."

Mais il avoue: "De tous les mariages que j’ai déjà célébré, celui de Pierre et Caroline était certainement le plus original."

Reste maintenant à Pierre, qui réside à la Hulpe, et à Caroline, habitante de Braine-l’Alleud à poursuivre leur route. Entre les deux Brabançons, le courant semble bien passer, un peu comme entre la Wavrienne Jessica et Alexandre qui se sont également mariés dernièrement et qui se sont découverts encore un peu plus lors de leur voyage de noces en République Dominicaine. La suite de leurs aventures, c’est dimanche prochain en soirée sur RTL TVI.