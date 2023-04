Comment garantir la survie de la colonie de martinets de la collégiale de Nivelles : voici les mesures prises pour protéger les oiseaux

Cet oiseau protégé, dont les vols acrobatiques et sonores animent les soirées estivales sur la Grand-Place, est fidèle au "trou" qu’il a occupé les années précédentes. S’il ne peut pas y rentrer à nouveau, la survie de la colonie sur place est en péril.

Des membres du Plan communal de développement de la nature (PCDN), ainsi que des bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) avaient fait part à la Ville de leurs inquiétudes, rejoints par Natagora qui comporte en son sein un groupe de travail "Martinets".

Il y a quelques années, un recensement des nids avait été réalisé et cet inventaire a été complété récemment par une visite sur place, sur les échafaudages.

Tout le monde s’est mis autour de la table pour discuter de solutions sur base de l’expérience engrangée – lire ci-dessous – lors d’autres chantiers. Si tout se passe comme prévu, quand les martinets seront de retour, fin avril, plusieurs solutions seront en place.

Côté "Union", les travaux de rénovation devraient être terminés mais les échafaudages seront toujours là, pour une question de sécurité. Il a été convenu de ne pas obstruer les accès aux cavités où nichent les martinets. Des bénévoles vérifieront, fin avril et début mai, que tout se passe au mieux et des modifications à l’échafaudage pourraient être apportées si on s’aperçoit que les vols d’approche sont contrariés.

Il a également été convenu que les trous de boulins – sous les corniches – non occupés seront tout de même aménagés de manière à empêcher les pigeons de s’y poser, mais en favorisant l’accès pour les martinets ou d’autres petits oiseaux. La technique, utilisant une brique coupée en biais, a été inventée en Italie et a fait ses preuves. L’Agence wallonne du patrimoine a marqué son accord, et la Ville assurera le financement de la réalisation.

Une centaine de cavités vont ainsi être améliorées en espérant qu’elles attireront les martinets "pré-nicheurs", ces ados turbulents qui volent en troupe et font du repérage pour adopter un trou où ils apprennent à entrer à toute vitesse afin de nicher lorsqu’ils seront plus âgés.

Par contre, si les travaux devraient être terminés côté "Union" fin avril, ils battront leur plein à l’arrière.

"Là, des bâches seront placées par l’entreprise et des nichoirs seront installés juste à l’endroit où rentrent les oiseaux, précise Martine Wauters, la coordinatrice du groupe de travail Martinets de Natagora. Il y en aura une quinzaine."

Les menuisiers du service communal des travaux viennent de mettre la dernière main à ces nichoirs, qui vont donc être tout prochainement mis en place.

Des précédents plus qu’encourageants à Louvain-la-Neuve et Oisquercq

Les mesures qui vont être prises dans les semaines qui viennent à Nivelles ont déjà été testées ailleurs avec succès.

Ainsi, l’aménagement des trous de boulins pour empêcher les pigeons de s’y poser tout en laissant un passage suffisant pour les martinets ou d’autres petits oiseaux a été popularisé par le vétérinaire italien Mauro Ferri, et cette pratique a été adoptée pour pas mal d’immeubles patrimoniaux, y compris à Anvers, Liège et Bruxelles. Ceux qui lisent l’italien et dont la curiosité a été piquée par le sujet peuvent aller faire un tour sur l’intéressant site internet www.monumentivivi.it.

En ce qui concerne les nichoirs à poser pour remplacer temporairement les trous déjà utilisés par les martinets sur un immeuble en chantier, il y a des précédents en Brabant wallon. Ainsi, l’an dernier, deux nichoirs pour les martinets avaient été installés par le groupe de travail "Martinets" de Natagora sur les murs du théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve.

Un de ces nichoirs a été adopté rapidement par un couple qui avait déjà ses habitudes à l’endroit, et l’autre a été occupé et défendu la saison dernière par des "pré-nicheurs" qui, s’ils survivent à la migration, pourraient venir y fonder une famille cet été.

Martine Wauters cite un exemple encore plus parlant, celui de l’église romane d’Oisquercq. Lorsque des travaux ont été entamés pour rénover l’édifice, les nids de martinets des saisons précédentes ont été identifiés et des nichoirs ont été placés.

"On a fait cela au centimètre près parce que les martinets, lorsqu’ils sont à un mètre du nid, volent encore à 60 km/h, précise Martine Wauters. Cela a fonctionné puisque les dix nichoirs que nous avions placés ont tous été occupés. Un dix sur dix !"