Genappe: la majorité refuse de diffuser le conseil communal sur le web

Les groupes PluS, Ensemble et Écolo Genappe#CréonsDemain ont introduit une motion commune mardi dernier en conseil communal pour demander de reprendre la diffusion des conseils communaux sur le web. Christine Gillain (Ensemble) s’est faite la porte-parole des trois groupes: "Nous avions à plusieurs reprises introduit cette demande. Pendant le Covid la diffusion a démontré qu’environ 1.500 personnes étaient intéressées par le conseil, en direct ou en différé, alors que seule une dizaine de personnes, à quelques exceptions près lors de sujets mobilisateurs, assistent au conseil dans le public. Les citoyens sont de plus en plus distants de la gestion communale. Probablement par découragement et incompréhension face au manque de transparence des décisions politiques que nous prenons. À Genappe, la déclaration de politique générale prévoit de se doter d’outils informatiques qui facilitent la communication entre la ville et les citoyens, nous avons une échevine de la transition informatique. Nous vous demandons donc de reprendre la diffusion", a argumenté la conseillère.