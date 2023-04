Nivelles Nord: comment faire cohabiter zoning et nature

On se souvient que dans le passé, jusqu’au conseil communal aclot, des opposants s’étaient fait entendre pour dénoncer les dégâts écologiques des travaux. L’Intercommunale avait démenti à l’époque, affirmant agir en collaboration avec le Département de la nature et des forêts (DNF) et en respectant ses obligations pour le réaménagement de ce site de l’ancien circuit automobile de Baulers, soit 85 ha, racheté en 1995.

Actuellement, 80 entreprises y sont installées, ce qui représente 1700 emplois. La deuxième phase des travaux a été lancée en 2015, sur 26 hectares qui avaient peu à peu été reconquis par la nature après l’abandon des compétitions automobiles. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le DNF du Service Public de Wallonie afin d’y expertiser la biodiversité, précise l’inBW. La zone accueille, en effet, une diversité biologique remarquable et de nombreuses espèces végétales rares, dont des espèces protégées d’orchidées. Elle est reprise en tant que site de grand intérêt biologique sur la cartographie de la Wallonie."

Des relevés pour localiser les espèces rares ou protégées ont débouché sur la délimitation d’une zone de 4,2 ha, autour du plan d’eau, lequel est en réalité un bassin d’orage recueillant les eaux de ruissellement du parc d’activités économiques.

Dans le permis d’infrastructure obtenu en 2016 par l’intercommunale, cette zone a été sanctuarisée: pas de mouvements de terre, pas de création de voirie, pas de construction de bâtiments.

"Lors des travaux de nivellement, nous avons procédé au déplacement, vers une partie de l’ancienne piste automobile située dans la zone protégée, de terres occupées par des espèces protégées situées dans le périmètre des travaux, et ce, sur une superficie de 20 ares, ajoute inBW. L’opération a été entreprise en collaboration avec le DEMNA (Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole) et conformément aux conditions exprimées dans la dérogation à la loi sur la conservation de la nature, que nous avions obtenue."

Un plan de gestion a également été rédigé pour cette zone particulière, afin de préserver et même développer l’écosystème existant. Il prévoit notamment la restauration des habitats favorables à certaines espèces, et la connexion de la zone refuge à l’ensemble du parc d’affaires via des couloirs écologiques.

Bientôt une zone naturelle ?

L’intercommunale a aussi proposé à la Région, dans le cadre du projet d’extension du parc actuel qui nécessite de modifier le plan de secteur, de revoir l’affectation de ces 4,2 ha pour qu’ils deviennent une zone naturelle. L’arrêté provisoire est attendu dans quelques mois.

Comme il est probable que les espèces protégées se multiplient au-delà de ce site protégé, un inventaire sera réalisé dans quelques semaines sur l’ensemble des parcelles qui n’ont pas encore été cédées aux entreprises, ainsi que dans les zones de copropriété. Il servira de base pour la prise de mesures favorables à la biodiversité.

"C’était une demande de la Ville: il est important de collaborer pour cela avec des gens dont c’est le métier", confirme le bourgmestre Pierre Huart.

Par ailleurs, une charte sera soumise aux entreprises qui vont s’installer dans le parc, ainsi qu’aux auteurs de projet, notamment pour la création d’un maillage en lien avec la zone de protection.