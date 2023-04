Voici le concept qui va succéder à Felicita, le restaurant de Jean-Michel Zecca à Waterloo

En cinq ans, le chef Renato Carati et Jean-Michel Zecca, l’animateur star de RTL-TVI et amateur de bonne bouffe (surtout italienne) ont réussi à amener cette adresse de spécialités de la Botte à un haut niveau. Au point que Renato a été désigné " chef de l’année en cuisine italienne " par le guide Gault et Millau.