Des parents se retrouvent sans crèche, ils en ouvrent une à l'école Notre-Dame de Céroux-Mousty

Fin décembre 2022, les parents de petits accueillis à la crèche ABChild, à Céroux, ont appris qu’elle allait fermer. "La direction nous a rassurés en disant qu’il y aurait un repreneur, continue Grégoire Heldenbergh. Mais le 20 février dernier, on a appris qu’il n’en était finalement rien et que la crèche allait fermer le 31 mars."

Comment faire pour trouver une solution alors que les crèches sont toutes saturées dans les environs ? "Avec Delfine et Charly, on a commencé à discuter du problème. On a senti un vent de révolte gronder en nous et on s’est dit qu’il faudrait agir."

Ils écrivent donc une lettre ouverte aux responsables politiques et à l’ONE. Cela a permis de nouer des contacts et d’ouvrir le dialogue.

"On est venu avec des idées mais pas celle de l’ouverture d’une crèche même si cette solution est vite née des discussions avec l’ONE qui nous a dit qu’elle ne pouvait pas replacer tous les enfants en six semaines. On a donc fondé une ASBL en vue de louer les locaux d’ABChild et créer une crèche. Mais il y a 10 jours, on nous a annoncé que nous ne pouvions pas être locataire du bâtiment."

Contact est alors pris avec le directeur de l’école Notre-Dame, Nicolas Van Peel. Celui-ci connaissait la situation, certains parents d’enfants de l’école étaient concernés par cette fermeture tandis que des parents sont aussi venus le trouver pour voir si l’école ne pouvait pas accueillir un peu plus tôt leur enfant. Ce qui légalement n’est toutefois pas possible.

"J’ai aussi rencontré les parents qui étaient à la recherche d’un local. Je n’ai pas fermé la porte à cette idée, raconte Nicolas Van Peel. N’ayant pu louer la maison où était ABChild, nous les accueillons dans l’urgence, avec l’accord du pouvoir organisateur de l’école qui s’est montré sensible à la situation. Ils sont dans un local que nous n’utilisons pas cette année et qui, au départ servait de classe et qui a aussi été utilisé comme salle de réfectoire."

Le local a été libéré vendredi et le déménagement a eu lieu le week-end dernier. "On a racheté le matériel d’ABChild et on a aménagé les 120 m2 à notre disposition. Ce fut un chouette week-end lors duquel on a senti la solidarité des parents mais aussi de personnes extérieures touchées par notre situation", souligne Grégoire Heldenbergh qui précise que l’ASBL a aussi repris le contrat des puéricultrices d’ABChild et a nommé une directrice.

Depuis ce lundi, la crèche accueille 17 enfants (au maximum 14 simultanément).

À la recherche d’un repreneur

La crèche a reçu l’autorisation de l’ONE d’ouvrir jusqu’au 30 juin prochain. De plus, à la rentrée, l’école aura à nouveau besoin de son local.

"Mais d’un côté, l’idée est que l’ONE, en ayant plus de temps à disposition, puisse trouver des solutions individuelles pour tous les parents. De l’autre, on espère aussi trouver un repreneur pour le projet qui ne demande qu’à trouver un local pour continuer à se développer", précise Grégoire Heldenbergh qui se désole que les crèches privées ne soient pas assez subventionnées.

Car malgré les tarifs demandés aux parents, celles-ci rencontrent des difficultés. ABChild n’est pas la seule crèche privée à avoir fermé ses portes dernièrement en Brabant wallon. Or, les besoins en matière d’accueil de la petite enfance sont énormes.