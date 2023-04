D'ici 2070, la population du Brabant wallon devrait très peu augmenter (INFOGRAPHIE)

À lire aussi

Selon les projections, la population de la capitale stagnerait autour de 1,2 million d’habitants au cours des prochaines décennies, avec un pic attendu en 2045 aux alentours de 1.244.000 habitants, avant de redescendre à 1.229.000 en 2070. Mais prudence, insiste l’Ibsa : il ne s’agit en effet que de projections informatives, calculées sur base des données actuellement à disposition.

En effet, long est encore le chemin jusqu’à 2070 et nul – malheureusement – ne peut prédire l’histoire. Impossible donc d’anticiper avec certitude une pandémie, un conflit aux portes de l’Europe et leurs multiples conséquences démographiques. Pour réaliser ces projections, en dehors de toute crise ou événement particulier, le Bureau du Plan se base sur les données des années précédentes et effectue des moyennes du solde naturel (taux de mortalité et taux de natalité), des tendances migratoires internationales et des déplacements internes au sein du pays.

Evolution de la populations dans la Région bruxelloise, les Brabant flamnd et wallon entre 2023 et 2070 ©IPM Graphics

Bref, des prévisions sans aucune certitude, à prendre avec des pincettes, mais qui permettent de donner un ordre de grandeur à un moment précis. Les experts en démographie tablent donc actuellement sur une stagnation, voire une très légère diminution, de la population bruxelloise. “Nous ne sommes plus dans des valeurs comme celles qui précédaient”, constate Isaline Wertz de l’Ibsa. “On a eu une grande croissance entre approximativement 2007 et 2015, avec une fécondité très forte. Or la fécondité bruxelloise chute tous les ans et revient dans la moyenne belge.”

Taux de fécondité. ©Statbel

Et d’une commune à l’autre, la croissance attendue varie furieusement. Les projections à l’échelle communale datent de 2020 et courent jusqu’à 2030. C’est à Evere, Berchem et Jette que les plus grandes hausses démographiques sont prévues. En revanche, les projections évoquent une décroissance dans les communes de Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Gilles et Ixelles.

Un Brabant flamand qui s’accroît bougrement

Si Bruxelles est appelée à stagner, ce n’est pas le cas de son englobante voisine du Brabant flamand. En 2009 encore, les populations de Bruxelles et du Brabant flamand étaient numériquement similaires. Mais depuis le début des années 2010, Bruxelles a grossi plus vite que la province limitrophe. Mais le Bureau du Plan table sur une inversion de la tendance : si Bruxelles stagne, le Brabant flamand continue sa croissance, dépassant 1,2 million d’habitants en 2025, 1,3 million en 2040 et même 1,5 d’ici 2070.

La spécialiste de l’Ibsa rappelle que le Brabant flamand demeure un lieu d’accueil pour de nombreux Bruxellois voulant quitter la capitale, bien que l’institut constate “une diversification et un éloignement” des flux migratoires, entre autres vers la région de Charleroi et le pays de la Dendre (Ninove, Alost, Grammont…). De même, le taux de fécondité demeure notamment élevé en Brabant flamand.

Le BW reste sous la barre du demi-million

En revanche, pas d’envolée attendue dans le Brabant wallon, qui, selon les projections, resterait sous la barre du million d’habitants. Actuellement à 413.000 âmes, la Jeunes Province s’accroîtrait de quelques dizaines de milliers d’habitants supplémentaires au cours du prochain demi-siècle, mais donc sans dépasser les 500.000 citoyens.

Une croissance brabançonne d’environ 11 %, assez similaire à celle estimée à l’échelle nationale. Mais loin de celle projetée chez la province voisine au nord de la frontière linguistique.