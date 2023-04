Les premiers jeux interquartiers seront disputés le 16 avril à la Maillebotte

Après avoir posé ce constat, Sara Demuth, qui habite le quartier du Petit Baulers, a imaginé l’organisation d’un rendez-vous accessible au plus grand nombre, et où différentes générations pourraient prendre du plaisir ensemble.

S’inspirant des jeux intervillages organisés dans d’autres localités, elle s’est entourée d’une petite équipe de son quartier pour réfléchir à des épreuves telles que des jeux traditionnels: course-relais, jeu de la cuillère, etc. Quelques épreuves plus dynamiques, comme le tir à la corde ou le baby-foot géant, pourraient ajouter du piquant.

L’idée était sur les rails et de premiers contacts ont été pris avec la Ville pour évaluer la faisabilité. Le soutien a été immédiat, et Nivelles en Fête a proposé d’assurer la logistique.

"Il y a une demande pour des activités de ce type, des idées avaient été lancées mais nous n’avons jamais trouvé les énergies pour aller jusqu’à la mise en place, indique Pascal Rigot, échevin des Quartiers. C’est chouette de trouver des gens motivés. Et une telle initiative permet aux gens de se rencontrer, c’est un aspect de cohésion sociale qui est aussi très important dans une ville qui grandit."

La première édition de ces jeux interquartiers réunira une bonne douzaine d’équipes, le dimanche 16 avril de 10h à 16 h 30. Ce sera à la Maillebotte, et tous les Aclots sont les bienvenus pour venir soutenir les concurrents.

"On a aussi prévu un jeu “Mange ta djote et bois ta Marlouf” pour les moins sportifs, sourit Sara Demuth. Cela permet de diversifier les épreuves, et peut-être en finir avec l’image des Bruxellois qui habitent à l’écart, au Petit Baulers. Même quand on vient d’ailleurs, on peut apprécier les traditions locales, et avoir envie de faire les choses à la nivelloise ! Il faudra donc manger une tarte al djote le plus rapidement possible…"

Sur place, un espace pour les plus petits sera animé par l’ASBL DAMS. Il y aura aussi un bar tenu par les bénévoles de Nivelles en Fête et des foodtrucks pour proposer une petite restauration.