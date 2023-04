Travaux sur les lignes Nivelles-Bruxelles et Ottignies-Bruxelles hors des vacances francophones : pourquoi Infrabel n’a pas reporté le chantier

À lire aussi

Malheureusement, Infrabel n’a pas pu faire autrement. Le problème vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de sa réforme des rythmes scolaires. Concrètement pour les élèves de primaire et de secondaire de la FWB, les congés de Pâques auront lieu début mai à la place de début avril comme c’est le cas pour les élèves flamands. Les nouvelles dates des congés sont arrivées trop tard pour qu’Infrabel s’adapte : ‘’on ne peut pas modifier un planning comme ça. Il faut s’organiser avec la SNCB et nos sous-traitants et eux aussi ont d’autres chantiers sur le côté’’, explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel.

Pour Infrabel donc, impossible de modifier son calendrier, prévu de longue date. Le gestionnaire et la SNCB essayent pourtant d’impacter le moins de navetteurs possible. La société des chemins de fer effectue même des études statistiques pour limiter les désagréments. Et pour l’année prochaine, les rôles seront inversés, des travaux du RER seront réalisés pendant les congés des francophones et non ceux des néerlandophones : “comme les calendriers ne sont plus alignés, il faut faire des choix’’ poursuit la porte-parole.

Du côté des navetteurs

Contacté, le vice-président de navetteurs.be, Duncan Smith, défend la communication et la mise en place des solutions de remplacement par la SNCB. Même si les travaux d’infrastructures restent toujours impactant pour les usagers, comme les temps de trajet. Les expériences dans les navettes de remplacement sont également diverses d’un navetteur à un autre.

Le vice-président des navetteurs aborde également la différence des profils entre les lignes 124 Nivelles-Bruxelles et 161 Ottignies-Bruxelles. Il estime que les dérangements sont plus forts pour les usagers de la première. En revanche, pour Ottignies-Bruxelles, les employés sont plus nombreux à prendre cette ligne. Ils peuvent donc faire du télétravail. De plus, il y a les étudiants et eux sont encore en blocus la deuxième semaine d’avril.

Pour terminer, Duncan Smith rappelle l’importance de s’informer. De son avis, la SNCB communique suffisamment sur son site internet et son application mobile. Il faut donc parfois prendre le temps de se renseigner pour éviter de’’tomber des nues’’ à l’arrivée sur les quais.

Changement de fonctionnement

Depuis quelques années maintenant, Infrabel a changé sa méthode de gestion des chantiers. Auparavant, les travaux étaient plus longs et de plus petites envergures. L’effet non désiré était les retards sur les lignes en travaux. Désormais, les chantiers sont plus larges et sur une période plus courte, faisant davantage appel aux différents corps d’ingénierie et de construction. Ainsi, pour le RER, on coupe le trafic sur les lignes une semaine par an avec des travaux effectués 24h/24.

Durant le reste de l’année, de plus petits ouvrages sont opérés de jour comme de nuit : ‘’les nuits sont courtes, le dernier train est à 23h et le premier vers 5h […] On pourrait terminer le RER dans deux ans en faisant les travaux en continu mais ce serait impossible de couper les lignes pendant tout ce temps’’, conclut Jessica Nibelle.